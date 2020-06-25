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25 июня 2020, четверг, 20:16 1042
Силовые структуры 2020-06-25T20:16:40+03:00
Українські Новини
Полиция задержала активистов, которые планировали сорвать акцию Нацкорпуса в Запорожье, - СМИ

Полиция задержала активистов, которые планировали сорвать акцию Нацкорпуса в Запорожье, - СМИ

Надежда Комендантова
Задержание, Активисты, Нацкорпус
Фото: на въезде в Запорожье Фото: nationalcorps.org
Фото: на въезде в Запорожье Фото: nationalcorps.org

На въезде в Запорожье правоохранители задержали микроавтобус с молодыми людьми. По предварительной информации они направлялись на акцию протеста "Национального корпуса" в Запорожье.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы, пишет РБК-Украина. 

"Очевидно, что они ехали на анонсированную акцию Нацкорпуса в Запорожье с целью организации провокаций и драк, чтобы потом Шарий вновь мог записывать манипулятивные видео о разгуле радикализма в стране. Сомнений в том, что это были шариевские титушки, нет, ведь их сопровождала журналистка Шария Неля Керечанин, которую удалось зафиксировать на фото", - заявили в партии.

По словам лидера одного из подразделений Нацкорпуса Максима Жорина, агрессивное поведение людей партии Шария часто направлено ​​не только против националистов.

"Если раньше они могли проявить свою смелость только в интернете, то теперь вернулись к практике 2014: купили титушек и начали нападать на улицах. И не на националистов, как обещали, а на обычных граждан", - написал Жорин в Facebook.

Напомним, что сегодня в Запорожье и Харькове активисты Нацкорпуса проводят митинги против реванша пророссийских сил в Украине

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