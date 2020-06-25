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25 июня 2020, четверг, 19:57 1025
Общество 2020-06-25T19:58:09+03:00
Українські Новини
Умер известный украинский хирург Петр Фомин, разработавший новые методы лечения онкологии

Умер известный украинский хирург Петр Фомин, разработавший новые методы лечения онкологии

Ольга Фандорина
хирург, Смерть, Врач, Смерть врача
Петр Фомин. Фото: facebook.com/ogolubovska
Петр Фомин. Фото: facebook.com/ogolubovska

Сегодня, 25 июня 2020 года, на 81-м году жизни умер выдающийся украинский ученый-хирург, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой хирургии № 3 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца,  главный внештатный специалист МЗ Украины по специальности "Хирургия", профессор Петр Дмитриевич Фомин. 

Известный хирург Фмин разработал и внедрил в практику новые методы операций пластики пищевода после механических повреждений, а также - разработал новые методы лечения доброкачественных и злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта. А также он известен как хирург, использующий в своей практике электросварку мягких тканей.

Ученики Петра Фомина тепло вспоминают практику у своего учителя.

"Уникальный и универсальный хирург, оперировал, пока мог стоять, ибо не мог отказать ни пациентам, ни коллегам.", - вспоминает хирурга Ольга Голубовская, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни", сдававшая у него экзамен на третьем курсе.

Фомин родился 10 сентября 1939 в с. Бабеево Темниковский район Мордовской АССР в семье труженика. После окончания с отличием лечебного факультета Томского медицинского института в 1962 учился в клинической ординатуре на кафедре госпитальной хирургии.

Известный ученый-хирург, он сделал существенный вклад в научное обоснование и разработку новых методов диагностики и лечения в хирургии, особенно доброкачественных и злокачественных заболеваний пищевода, желудочно-кишечного кровотечения, желчевыводящих путей и других органов брюшной полости.

П. Д. Фомин выполнял значительный объем лечебно-консультативнои работы по линии Минздрава Украины, он консультант Медицинского управления при Государственном управлении делами, осуществлял наиболее сложные оперативные вмешательства.

Основными направлениями научной деятельности П. Д. Фомина являлись также различные аспекты высшего медицинского образования в Украине, участие в разработке государственных стандартов по изучению хирургических дисциплин соответствии с международными стандартами.

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