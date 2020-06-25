С начала военного конфликта на востоке Украины, работники Государственной фискальной службы, проходившие службу в зоне АТО не получали должной медицинской и психологической помощи, поэтому сейчас ГФС рассматривает возможность создания для ветеранов санаторно-реабилитационного и медико-диагностического центров. Об этом на своей официальной странице в Facebook заявил исполняющий обязанности главы службы Сергей Солодченко.

"В 2014 году, когда вся страна столкнулась с вооруженной агрессией со стороны России, работники налоговой милиции не остались в стороне и вместе с тысячами других добровольцев отправились защищать интересы государства на востоке. Уже в 2015 году было создано специализированное подразделение из состава ГФС - "# Фантом", в состав которого вошли наши сотрудники. С тех пор почти каждая следующая волна ротации не обходилась без большого количества налоговых милиционеров. Желающих приобщиться, было значительно больше, чем нужно было в то время для выполнения задач", - написал Солодченко.

Он также отметил, что за весь период существования подразделения "Фантом" состоялось 16 и продолжается 17-ротация личного состава налоговой милиции. За это время 1574 работники налоговой милиции, среди которых 49 женщин-офицеров, прошедших службу в зоне АТО и начиная с 2018 года непосредственно вовлечены в операцию объединенных сил.

"При этом, за весь период военного конфликта на Донбассе, эти сотрудники налоговой милиции не получали достаточной медицинской и психологической помощи, в определенной степени получали коллеги-военные, пограничники и правоохранители, имея свои госпитали и другие медицинские учреждения. И этот вопрос всегда меня смущало. Международный опыт и ряд научных исследований также указывают, что всем без исключения участникам военных действий крайне необходима высококвалифицированная психологическая помощь ", - отметил исполняющий обязанности председателя ГФС.

Поэтому, по его словам, в Службе провели основательную инвентаризацию имущества и определили несколько государственных предприятий, на базе которых есть возможность создать комплексы для оказания медицинской и социальной реабилитации ветеранов службы.

"Сейчас мы рассматриваем 2 объекта. Первый: на базе госпредприятия Тренинговый центр площадь (Львовская обл.) Можно создать санаторно-реабилитационный центр, который будет принимать не только наших сотрудников, но и всех, кто вернулся с военных операций и кому нужна будет такая помощь. Таким образом, мы начнем реально заботиться о тех, кто рисковал и продолжает рисковать жизнью и здоровьем на востоке Украины. Второй проект - создание медико-диагностического центра на базе госпредприятия Сервисно-издательский центр (г.. Киев). Получать услуги в нем смогут все без исключения работники ГФС, ветераны и пенсионеры налоговой милиции ", - подчеркнул Сергей Солодченко.

Он также отметил, что финансироваться создание этих комплексов будет не из государственного бюджета, а с помощью международных доноров и профсоюзов.

"Конечно, воплощение проекта потребует определенного финансирования. Но я убежден, найдем решение, чтобы ни копейки государственных средств не тратить в этих сложных экономических условиях. В частности, планируем привлечь средства профсоюзной организации работников подразделений оперативного обеспечения зоны проведения АТО ДФС "Фантом", обратиться за донорской помощью к странам, которые имеют опыт в диагностике и реабилитации ветеранов военных конфликтов. Также, не будут лишними средства и оборудования международных организаций, которым также предложим эту идею. Таким образом мы сможем реально обеспечить необходимую медицинскую и психологическую помощь нашим ветеранам, а также сотрудникам Службы ", - подытожил Солодченко.