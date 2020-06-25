Глава ГКАУ Усов путем давления привлек админресурс в виде КБ "Южное" и "Южмаш" для медийной защиты, – Чаплыга

Руководитель Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимир Усов, уволить которого требуют около 100 парламентариев в своем обращении к главе правительства Денису Шмигалю и министру экономразвития Игорю Петрашко, давит на подконтрольные ему предприятия, чтобы они публично выказывали ему поддержку.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека, политический эксперт и правозащитник Михаил Чаплыга.

По его мнению, таким образом Усов пытается сохранить за собой кресло главы ГКАУ, которое начало шататься в связи с многочисленными скандалами вокруг его персоны. "Вова жалуется, что его обижают в прессе. Парень, конечно, отличился: судя по публикациям в СМИ, продал за 20 млн (гривен) бесплатные учебники школам Николаевской области, гордо назвав это стартапом, получил инвестиции от фонда Абрамовича для своего другого "бизнес"-проекта и так далее. Все это есть в прессе и судебных реестрах", - написал Чаплыга.

При этом он отметил, что у Усова нет видения и стратегии полноценного развития отрасли, он лишь хочет перенаправить деньги из госбюджета на частников. "Планы у него такие: пустить в космическую отрасль частные руки и передать им государственные средства. В принципе, все. Так вот, Вову обидели тем, что припомнили все эти грешки, в ответ на что главный "космонавт", недолго думая, привлек админресурс в виде КБ "Южное" и "Южмаш", - сказал правозащитник.

Михаил Чаплыга подчеркнул, что таким образом Усов использует служебное положение в своих личных целях. "В свете того, что тот же "Южмаш" сидит на сухарях без зарплат уже почти год, Усов использует служебное положение, чтобы давить на свои предприятия для их публичной поддержки. Так, два дня подряд молодое дарование выкладывает обращения к Президенту от этих предприятий с изложением того, как здорово им зажилось при новом очильнике. С руководителем "Южмаша", по моей информации, Усов и Ко договорились в обмен на инициативу протолкнуть списание долгов через ВРУ. А долги там немалые, скажем так. Менеджмент на грани фантастики. Интересно, а профильный министр Петрашко что по этому поводу думает?" - спрашивает экс-представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека.

Он также рассказал, что когда попытался лично задать вопрос Владимиру Усову на его странице в Facebook, тот его попросту "забанил". "Я решил посетить страницу этого "космонавта". И черт дернул написать ему коммент с вопросом относительно данных из открытого судебного реестра со ссылками… В результате я в бане у этого мегачиновника и "космонавта". Вот такая у нас публичная коммуникация получилась. А жаль… Мне как краснодипломному выпускнику ФАКСа (факультета авиационно-космических систем) было крайне интересно узнать точку зрения выдающегося "космонавта" Усова", - резюмировал Михаил Чаплыга.

Напомним, Владимир Усов возглавляет ГКАУ с начала февраля 2020 года. Накануне его назначения стало известно, что одна из компаний Усова – "Гуттенбергз" – является фигурантом уголовного дела Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщило "Слідство.Інфо" со ссылкой на материалы судебного реестра. Кроме того, как утверждает "Главком", заполняя декларацию в качестве кандидата на должность главы ГКАУ, Усов указал в ней недостоверные данные. Позже стало известно, что компания Kwambio, основанная Усовым в 2013 году, в декабре 2017 года получила 500 тыс. долларов инвестиций от венчурного фонда Impulse VC, главным инвестором которого является российский миллиардер Роман Абрамович.