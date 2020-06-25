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25 июня 2020, четверг, 09:40 669
Политика 2020-06-25T10:45:01+03:00
Українські Новини
Депутаты из "Слуги народа" посетили завод "Океан" и опровергли заявления своей коллеги Скороход

Депутаты из "Слуги народа" посетили завод "Океан" и опровергли заявления своей коллеги Скороход

Кира Молчанова
Николаев завод Океан Фото: Николаевский бизнес
Николаев завод Океан Фото: Николаевский бизнес

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с другими николаевскими депутатами от "Слуги народа" в рамках поездки в Николаевскую область посетили судостроительный завод "Океан".

Об этом пишет издание "НикВести".

Напомним, 30 мая депутат от "Слуги народа" Анна Скороход заявила, что якобы "предприятие распиливают на металлолом".

В среду, 24 июня ее бывшие однопартийцы Давид Арахамия, Игорь Негулевский, Александр Пасечный, Максим Дырдин, Игорь Копытин, и Александр Хайду осмотрели завод и лично убедились, что озвученная Скороход информация не соответствует действительности.

"Депутаты Николаевщины провели инспекционный визит, чтобы убедиться воочию, что против предприятия ведется в чистом виде заказная информационная кампания", - прокомментировал Арахамия.

После часовой экскурсии по заводу глава парламентской фракции подытожил: "Насколько мы видим предприятие работает в штатном режиме и никакие аресты здесь не нужны. Это наследственная семья промышленников (Василий и Николай Капацины), которые в этот город привели 500 миллионов долларов инвестиций. Они никуда бежать не собираются. Предприятие стоит, никто отвозить не будет. Предприятие должно работать. Международные партнеры не должны чувствовать риски. Сюда нужно возить делегации инвесторов ".

Давид Арахамия назначил на 1 июля брифинг в парламенте по ситуации, сложившейся вокруг завода "Океан". И пообещал стать инвестиционной няней для завода "Океан" и привлекать заказы иностранных компаний и инвестиций.

Напомним, 13 января 2020 на судоремонтный завод "Океан" был наложен арест по ходатайству прокуратуры в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым.

В интервью главному редактору "Цензор.нет" Юрию Бутусову Василий Капацина сказал, что Игорь Игнатов напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфов — экс-членом совета директоров "Газпрома". Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела "Океан" к банкротству.

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