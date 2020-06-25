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  • Владимир Сивак: глава ФГИ предлагает выплачивать бонусы за успешную распродажу государственного имущества
25 июня 2020, четверг, 08:00 9 Мнение
Политика 2020-06-25T08:00:01+03:00
Українські Новини
Владимир Сивак: глава ФГИ предлагает выплачивать бонусы за успешную распродажу государственного имущества

Владимир Сивак: глава ФГИ предлагает выплачивать бонусы за успешную распродажу государственного имущества

Валерия Драгомирова
Владимир Сивак. Фото: Facebook/Владимир Сивак
Владимир Сивак. Фото: Facebook/Владимир Сивак

Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко предлагает выплачивать бонусы директорам госпредприятий в случае их успешной приватизации. Успешные продажи госимущества — уставная обязанность ФГИ. Не директоров. Если успешных продаж не происходит — это четкий показатель некомпетентности первого лица Фонда. Об этом этом рассказал бывший гендиректор ЗТМК в Facebook.


"Бонусы от Сенниченко.

Прочитал интервью главы Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко изданию "Новое время". Было интересно понять, о чем думает и как живет человек, в заложниках у которого сейчас находятся десятки тысяч человек, работающих на разных госпредприятиях или компаниях.

Главное, что удивило в интервью. Глава ФГИ предлагает выплачивать бонусы директорам госпредприятий в случае их успешной приватизации. Вдумайтесь — бонусы за успешную распродажу государственного имущества. Продал Фонд объект — директор получил бонус.

Может быть господин Сенниченко представит нам и сам индикатор успешных продаж? Чтобы было понятно в каком случае государство недополучит деньги, которые уйдут в карман назначенного Фондом госимущества менеджера.

Уверен, что глава ФГИ наверняка захочет соответствующее решение провести через Кабмин. Поэтому обращаю внимание людей на Грушевского на две принципиальные вещи.

Первое. Успешные продажи госимущества — уставная обязанность ФГИ. Не директоров. Если успешных продаж не происходит — это четкий показатель некомпетентности первого лица Фонда.

Если Сенниченко просто придумывает таким образом новый вид заработка для себя и своих подельников, которых он расставляет руководить разными объектами государственной (пока еще) собственности, то это у него не пройдет.

Второе. В самом интервью я не нашел ни слова о том, что бонус директорам госпредприятий будет предусмотрен ЗА ВЫВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ КРИЗИСА, ЗА УСПЕШНУЮ РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (все это в конечном итоге также влияет на приватизационную привлекательность объекта).

Глава ФГИ предлагает выплачивать бонусы фактически ЗА ЗАЧИСТКУ И ПРОДАЖУ ГОСАКТИВОВ С МОЛОТКА.

Я готов поговорить о подходе Сенниченко не в теории, а на практике. На понятном примере ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат".

Допустим, захотят выставить на приватизацию государственный пакет ЗТМК. Кому, например, отдадут бонус за его продажу? Ставленнику Сенниченко Лубенникову, который попал на должность БЕЗ КОНКУРСА и по звонку? Отличный подход.

Ну тогда давайте поговорим и об "индикаторах успеха" нового менеджера ЗТМК, которому Сенниченко хочет подарить "бонус".

Результат неполного первого месяца управления ЗТМК новым гендиректором таков:
— продажи губки: близки к нулю;
— выручки у предприятия нет;
— cчета ЗТМК арестованы;
— идет увольнение ключевого персонала (включая технический);
— трудовой коллектив: полностью деморализован из-за поведения нового руководителя и его соратников;
— зарплата: не выплачивается, хотя по моей информации совсем недавно были успешно распроданы (по бросовой цене) остатки меди на складе завода.

Чем не показатели успешного менеджера?

Но если ЗТМК продадут на распил металлолома — бонусы получит директор.

И самое главное.

В интервью Сенниченко я не нашел ни одного слова об ответственности руководителей перед людьми, работающих на госпредприятиях.

Забыто, что люди, специалисты — это и есть ГЛАВНЫЙ АКТИВ.

Без людей ваши директора ничего не стоят. И это касается не только ЗТМК.

По всему интервью видно, как глава Фонда госимущества легко рассуждает об абстрактных "интересах государства", "о будущих инвесторах", о бонусах директоров, о том, как согласовывать свои действия с "верхами". А о десятках тысяч людей — ни слова.

Уважаемый глава Фонда госимущества, пренебрежение людьми — это как бумеранг. Сначала из-за ваших действий он ударит по вашим начальникам на местных выборах. Потом долетит и до вас"

Просто поверьте на слово, - написал он. 

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