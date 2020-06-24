Украина сейчас переживает один из самых глубоких энергетических кризисов за свою историю. Один из самых важных вопросов, которые требуют решения – будущее распределительных электрических сетей и механизм определения цены на услуги распределения электроэнергии. Об этом в экспертной колонке для международного энергетического медиа Energy Voice написал Андриан Прокип, старший научный сотрудник международного исследовательского центра Институт Кеннана (США), эксперт по вопросам энергетики Украинского Института Будущего.

По мнению эксперта, при внедрение стимулирующего тарифа на распределение электроэнергии наиболее взвешенным решением будет принять одинаковые тарифы для новой и существующей инфраструктуры операторов системы распределения и привязать ее к стоимости капитала. Прокип утверждает, что для решения проблемы износа электросетей потребуется около 40 млрд. долл. США в течение следующих 20 лет. Но действующий механизм тарифообразования "Затраты+" не даст возможности обеспечить вложения в сети такого масштаба.

"Ценовой механизм для распределения услуг должен сыграть решающую роль в стимулировании компаний инвестировать в модернизацию энергосистемы и обеспечение услуг высокого качества" - отмечает эксперт.

Вариант решения проблемы неэффективности подхода "Затраты +" в инфраструктуре электросетей Прокип видит во внедрении нового механизма ценообразования - модели базы регулятивных активов (RAB).

Вместе с тем, энергоэксперт Андриан Прокип считает, что предложенные Регулятором показатели установления доходности 15% для новых активов и только 1% для существующих, не учитывают затраты, связанные с содержанием существующей инфраструктуры электросетей. Потому они должны быть отклонены.

"Использование разных норм доходности приведет к нехватке капитала для эффективного реинвестирования в модернизацию сетей и, соответственно, к низкому качеству услуг, предлагаемых конечным потребителям. Очевидным и наиболее разумным решением будет принять одинаковые тарифы для новой и существующей инфраструктуры и привязать ее к стоимости капитала" - отмечает Андриан Прокип.

Напомним, по мнению Артура Огаджаняна, партнера департамента корпоративных финансов компании Deloitte в Украине, в абсолютном большинстве стран основным методом определения нормы прибыли при RAB является метод WACC и воспринимается как справедливый, потому что по своей сути он отражает ожидаемую типичным инвестором рыночную норму дохода на вложенный капитал.