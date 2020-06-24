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24 июня 2020, среда, 18:08 713 Мнение
Недвижимость 2020-06-24T19:00:02+03:00
Українські Новини
Риэлторов будут "выводить из тени": Рада рассматривает законопроект

Риэлторов будут "выводить из тени": Рада рассматривает законопроект

Сергей Паламаренко
Риэлторы, Perfect Group, Алексей Коваль
Алексей Коваль. Фото: kievvlast.com.ua
Алексей Коваль. Фото: kievvlast.com.ua

Руководитель проектов строительной компании Perfect Group Алексей Коваль заявил, что аттестация риэлторов и создание Единой базы данных риэлторов и недвижимости позволят снизить риски мошенничества, а также полностью изменить принцип работы посредников рынка недвижимости.

Об этом сообщило интернет-издание КиевВласть.

"Сейчас Верховная Рада уже рассматривает очередную версию законопроекта о регулировании деятельности риэлторов, что сможет вывести из тени риэлторский сегмент рынка недвижимости. На сегодня в законах нет ни одного определения, кто это такой, за что он отвечает, а также невозможно проверить, ваш риэлтор вообще тот, за кого себя выдает. Однако новый законопроект может кардинально изменить ситуацию - ввести обязательную аттестацию специалистов, и, что даже важнее, запустить Единую базу по объектам недвижимости, компаниям на рынке и посредникам. Это существенный шаг на пути к созданию цивилизованного вторичного сегмента украинского рынка недвижимости", - сказал Алексей Коваль.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3618 "О риэлторской деятельности в Украине", предусматривающий вывод из "тени" работы риэлторов. В частности, появится определение профессии риэлтора, условий аттестации специалистов, штрафов за нарушения, а также будет создана Единая система недвижимого имущества со всей юридической, технической и даже ценовой информацией.

Справка

Perfect Group работает на рынке Украины с 1991 года. За это время компания сдала в эксплуатацию 32 дома в 13 жилых комплексах. Сейчас Perfect Group активно строит 11 новых жилых комплексов, среди которых крупнейшими являются ЖК "Лебединый", ЖК Terracotta, ЖК Polaris, бизнес-ЖК Stanford и другие.

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