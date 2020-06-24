"Нацкорпус" превратился во франшизу для политического и экономического давления, – политолог о событиях на Ровенщине

Вчера, 23 июня, в Ровенской области представители политической партии "Национальный корпус" устроили нападение на народного депутата от фракции "Слуга народа" Сергея Литвиненко: и в самого политика, и в его автомобиль летели камни с краской. Впоследствии начались схватки в толпе с выстрелами, в результате которых пострадали полицейские. Один из них - получил контузию. Политолог Руслан Бортник рассказал, почему "Нацкорпус" превратился в инструмент политического давления и инструмент решения экономических разборок.

Об этом сообщило интернет-издание Капитал.

"Надо понимать, из кого состоит "Нацкорпус": в значительной мере "люди войны", с очень радикальными настроениями, и их очень легко использовать в тех или иных политических или экономических разборках. И этими людьми откровенно иногда манипулируют - их политические лидеры, закулисные игроки. Вторая проблема заключается в том, что во многих регионах "Национальный корпус" напоминает иногда "франшизу", которая попадает в руки тому или иному политическому, а иногда и уголовному клану, которые уже используют эту франшизу в своих целях. И то, что эта франшиза разошлась по Украине и иногда слабо контролируется руководством приводит к тому, что действительно, часто люди, которые ассоциируют себя или объявляют себя "Нацкорпусом" - участвуют в разного рода разборках и захватах", - сказал эксперт.

Политолог добавил, что на деятельность таких радикальных группировок, вроде "Нацкорпуса", нужны финансы и ресурсы.

"Это силы, которым для партийной деятельности нужны средства. Им нужны ресурсы, а это - изъятие собственности, ограбление богатых, которое в свое время вели еще левые и правые радикалы в начале ХХ века. Это и давление на бизнес, на политических оппонентов с целью захвата их ресурсов. Это часто является одной из неформальных реальных составляющих работы всех радикальных организаций. В том числе и такой как "Нацкорпус", - пояснил Бортников.

Напомним, нардеп Литвиненко, комментируя вчерашние столкновения, назвал их даже не радикализмом, а криминалом. Политик призвал правоохранителей жестко реагировать на подобные проявления давления и запугивания граждан.

По словам другого нардепа - Ильи Киви, что тоже находился в Березном (Ровенская область) во время инцидента, причина нападения на его коллегу-парламентария, заключается в отказе Литвиненко ежемесячно платить "дань" "Нацкорпусу".