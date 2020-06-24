Трамп подозревал в "Керченском инциденте" провокацию Украины, а Меркель выступила против переноса выборов

Канцлер Германии Ангела Меркель выступала против переноса президентских выборов в Украине в 2019 году, который мог произойти из-за введения военного положения после захвата Россией украинских военных кораблей в Керченском проливе.

Об этом в своих мемуарах пишет занимавший тогда должность советника Президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передают Українськi Новини.

Болтон вспоминает, что когда стало известно о захвате кораблей, то он опасаясь, что события могут привести к серьезной эскалации российско-украинского конфликта, позвонил Трампу.

Первой реакцией Трампа было мнение, что инцидент мог быть провокацией Украины в свете будущих президентских выборов, но также Трамп не исключал, что русские могли искать конфронтации в попытке "узаконить" аннексию Крыма.

Трамп поинтересовался, какие действия предприняли европейские государства и дал понять, что США не должны совершать поспешных шагов.

Болтон пишет, что затем ему позвонил советник Меркель по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер.

"Немцы были обеспокоены и, по моим впечатлениям, Хеккер верил, что Порошенко не был абсолютно несчастлив после случившегося из-за потенциальной политической выгоды", - утверждает Болтон.

Главное, против чего выступала Германия – это перенос выборов, который был бы неминуем, введи Порошенко, как он первоначально предлагал, военное положение на 60 дней.

"Германия выступает против переноса выборов, сказал Хеккер. На данный момент Украина и Россия дали противоречивые сообщения (отчеты) об эпизоде, но факты остаются неясными. Меркель запланировала разговор с Порошенко немедленно", - говорится в мемуарах.

Затем Хеккер сообщил Болтону, что Порошенко в разговоре с Меркель сказал, что смягчил свои предложения по военному положению, чтобы не допустить переноса выборов.

"В разговоре Меркель с Порошенко он сказал, что изменил законопроект в введении военного положения, сократив период его действия с 60 до 30 дней, что позволит провести мартовские выборы в запланированный срок. Это был прогресс, однако военное положение могло помочь Порошенко политически и было бы ужасно, если бы 30-дневный период был продлен позже (чего не произошло)", - пишет Болтон.

Он также рассказывает, что Трамп был раздосадован, что "керченский инцидент" помешал его встрече с Путиным на саммите G-20 в Рио-де-Жанейро.

Он не хотел проводить двустороннюю встречу в условиях, когда Украина была бы главным вопросом беседы и считал, что неплохим вариантом было бы освобождение украинским моряков перед встречей, что могло бы показать эффективность его политики.

Но Россия не пошла на это и встреча не состоялась.

Как сообщали Українськi Новини, 25 ноября 2018 года российские военные захватили 2 украинских катера и буксир ВМС около Керченского пролива.

В плен были взяты 24 украинских моряка.

Они были освобождены 7 сентября 2019 года уже при президентстве Владимира Зеленского.

Вначале СНБО предложило ввести военное положение на 60 дней, что повлекло бы за собой перенос президентских выборов, но затем Порошенко предложил Раде ввести его только на 30 дней, что и было сделано.

Выборы состоялись и Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому.