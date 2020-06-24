Кампания за отставку Авакова имеет целью дестабилизацию ситуации и ослабление позиций Зеленского, – СМИ

Отставка главы Министерства внутренних дел (МВД) Украины Арсена Авакова несет угрозу правопорядку на улицах украинских городов и может обернуться ослаблением позиций Президента Владимира Зеленского.

Речь об этом идет в статье "Незаменимый Аваков. Почему глава МВД – главная опора Зеленского", опубликованной интернет-изданием Gazeta.ua.

"Заменить этого политического тяжеловеса, как выразился о нем премьер-министр, некем. Кроме того, смена главы МВД резко ударит именно по Президенту, ведь в нынешнем положении Аваков – единственная опора Зеленского. Последние события в стране показывают, что действующий министр не только влияет на политическую ситуацию в Украине, но и принимает реальные меры для решения проблем, которые находятся в пределах его компетенции. Как это было в ситуации с эпидемией коронавируса, подтоплениями на Западной Украине, так и в случае во взрывом в столичной многоэтажке", - говорится в публикации.

Автор отмечает, что Авакова "называют самым опытным и влиятельным министром", который работает уже со вторым президентом и четвертым премьером (подряд).

"Глядя на то, что происходит в Кабмине сегодня, складывается ощущение, что у правительства действительно нет четкого плана, и почти никто из них не хочет нести ответственность за жизни людей и за ситуацию в стране. Однако, в противовес "прозаседавшимся" Аваков всегда молниеносно реагирует на события. И он всегда в эпицентре проблемы, чтобы объективно оценить последствия произошедшего и лично проконтролировать ход спасательных работ", - подчеркнул автор.

В статье также отмечается, что цель мощной информационной компании за отставку главы МВД – дестабилизация ситуации в стране и ослабление позиций представителей власти.

"Однако очередную "мягкотелую марионетку" в правительстве не вытянет ни Президент, ни государство в целом, тем более - во главе МВД. Ведь твердость почвы под ногами Президента обеспечивает, по сути, именно это министерство под управлением Авакова. И радикалам и националистам сейчас способен противостоять только глава МВД, чем он и занимается - один. А неопытного новичка, каких за последний год с таким энтузиазмом набирали в правительство, они сожрут в считаные дни. Что дальше? Хаос и беспредел", - подчеркнул автор публикации.