подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 июня 2020, среда, 15:12 693
Силовые структуры 2020-06-24T16:00:01+03:00
Українські Новини
Кампания за отставку Авакова имеет целью дестабилизацию ситуации и ослабление позиций Зеленского, – СМИ

Кампания за отставку Авакова имеет целью дестабилизацию ситуации и ослабление позиций Зеленского, – СМИ

Сергей Паламаренко
МВД, Арсен Аваков, Президент Украины, Министерство внутренних дел Украины, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский и Арсен Аваков. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский и Арсен Аваков. Фото из открытых источников

Отставка главы Министерства внутренних дел (МВД) Украины Арсена Авакова несет угрозу правопорядку на улицах украинских городов и может обернуться ослаблением позиций Президента Владимира Зеленского.

Речь об этом идет в статье "Незаменимый Аваков. Почему глава МВД – главная опора Зеленского", опубликованной интернет-изданием Gazeta.ua.

"Заменить этого политического тяжеловеса, как выразился о нем премьер-министр, некем. Кроме того, смена главы МВД резко ударит именно по Президенту, ведь в нынешнем положении Аваков – единственная опора Зеленского. Последние события в стране показывают, что действующий министр не только влияет на политическую ситуацию в Украине, но и принимает реальные меры для решения проблем, которые находятся в пределах его компетенции. Как это было в ситуации с эпидемией коронавируса, подтоплениями на Западной Украине, так и в случае во взрывом в столичной многоэтажке", - говорится в публикации.

Автор отмечает, что Авакова "называют самым опытным и влиятельным министром", который работает уже со вторым президентом и четвертым премьером (подряд).

"Глядя на то, что происходит в Кабмине сегодня, складывается ощущение, что у правительства действительно нет четкого плана, и почти никто из них не хочет нести ответственность за жизни людей и за ситуацию в стране. Однако, в противовес "прозаседавшимся" Аваков всегда молниеносно реагирует на события. И он всегда в эпицентре проблемы, чтобы объективно оценить последствия произошедшего и лично проконтролировать ход спасательных работ", - подчеркнул автор.

В статье также отмечается, что цель мощной информационной компании за отставку главы МВД – дестабилизация ситуации в стране и ослабление позиций представителей власти.

"Однако очередную "мягкотелую марионетку" в правительстве не вытянет ни Президент, ни государство в целом, тем более - во главе МВД. Ведь твердость почвы под ногами Президента обеспечивает, по сути, именно это министерство под управлением Авакова. И радикалам и националистам сейчас способен противостоять только глава МВД, чем он и занимается - один. А неопытного новичка, каких за последний год с таким энтузиазмом набирали в правительство, они сожрут в считаные дни. Что дальше? Хаос и беспредел", - подчеркнул автор публикации.

Больше новостей о: МВД Арсен Аваков Президент Украины Министерство внутренних дел Украины Владимир Зеленский

Полиция проводит обыски в газораспределительной ко...
Непогода подтопила жилые дома и дороги. Полиция оп...
Суховей и поджоги. В МВД рассказали о причинах пож...
Разочаровавшиеся в Зеленском в основном стали изби...
Киев вводит новые послабления карантина. Открываются рестораны, кафе, кинотеатры и бассейны
Минздрав готовит больницы "второй волны" под прием больных коронавирусом
Новости
Послезавтра Зеленский прекратит особый режим работы из-за COVID-19 у жены 15:58
В Ивано-Франковской области затопило больницу с больными коронавирусом 15:57
В Киеве бассейны возобновили работу: кто может посещать 15:49
Производители минудобрений подадут апелляцию на решение МКМТ об отказе от введения спецмер на импорт 15:41
Киев и 13 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина 15:31
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
Гривна продолжает дорожать. Официальный курс валют на вторник 05:00
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
Аллахвердиева. Фото: Facebook
Баба рабочая: повилось видео, как руководство "слуг народа" обсуждают депутата Аллахвердиеву 22:19
В единственной зеленой зоне Софиевской Борщаговки собираются делать парк 09:12
больше новостей
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
Антон Кучухидзе: о плаксивых мифах против игорного бизнеса! 09:29 Мнение
"Укрнефть" потеряла 1,3 млрд гривен на продаже нефти Коломойскому в 2 раза дешевле мировых цен, - Куюн 11:39
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
больше новостей
В Киеве резко увеличилась заболеваемость коронавирусом за сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok