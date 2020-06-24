Люди возмущены децентрализацией от власти, – Бойко

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко после встреч с жителями села Пески Новопсковского района Луганской области заявил, что граждане возмущены так называемой децентрализацией.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Для жителей села Пески так называемое укрупнение районов привело к ряду серьезных проблем. Расстояние от райцентра до отдаленного села на Луганщине - достигает 150 км километров. Работает единственная амбулатория, которая сейчас обслуживает 5 сел, а это более 5 тыс. жителей. Но в медучреждении грядут сокращения и скорее всего ее закроют. Люди жалуются: зарплаты задерживаются, и что с ними будет дальше они не понимают.

"Очень большая проблема с так называемой децентрализацией, когда без ведома общин, без ведома людей покроили границы районов. Люди высказывают дикое негодование, непродуманными действиям власти. Мы еще раз убеждаемся в том, что любая реформа должна тщательно продумываться, готовиться, а не делаться так, как это происходит сейчас", - сказал Бойко.

Он подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует остановить 2-й этап так называемой медреформы Супрун, повысить зарплаты врачам, остановить закрытие медучреждений.

"8 тыс. (гривен) зарплаты у руководителя больницы, у которого 40 лет стажа, это безобразие, это как раз то, что придется как можно быстрее исправлять", - сказал политик во время встречи с медперсоналом.

В рамках поездки сопредседатель фракции ОПЗЖ встретился с местными фермерами. Как работать в условиях нового закона о земле. Как и под что брать кредиты, как обновлять технику, семенной фонд? - со всеми этими вопросами они общаются к Юрию Бойко.

"Мы были правы, когда боролись против закона об открытии рынка земли в том виде, в котором он был принят. Потому что сегодня фермеры не в состоянии выкупить свою землю, не имея доступных кредитов. Они вынуждены изымать оборотные средства, которых и так не хватает, и это скажется на работе всего хозяйства. Пока не будет кредитов, этот закон не должен работать, потому что только тогда, когда фермер получит доступный кредит, он может позволить себе выкупить землю", - подчеркнул народный депутат.

Юрий Бойко отметил, что если не будет фермеров, то село просто умрет. "Мы категорически выступали против этого закона. Мы подали представление в Конституционный Суд, где указываем на то, что открывать или нет рынок земли, должен решить украинский народ и только на референдуме. Мы защищали фермеров, и будем продолжать бороться за нашу украинскую землю. Нужно поддерживать тех, кто трудится на своей земле, дает работу местным жителям, развивает село, а не тех, кто сидит где-то далеко за границей и оттуда пытается скупить нашу землю", - подчеркнул сопредседатель ОПЗЖ.