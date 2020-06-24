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  • Международный экспресс перевозчик "МДК Экспресс" сообщил, что его работа парализована незаконными действиями Слобожанской таможни
24 июня 2020, среда, 11:41 821
Политика 2020-06-24T11:45:43+03:00
Українські Новини
Международный экспресс перевозчик "МДК Экспресс" сообщил, что его работа парализована незаконными действиями С

Международный экспресс перевозчик "МДК Экспресс" сообщил, что его работа парализована незаконными действиями Слобожанской таможни

Анна Рудык
Таможня. Фото: naberejna.com.ua
Таможня. Фото: naberejna.com.ua

С начала июня компания по международным перевозкам "МДК Экспресс" подвергается систематическим незаконным проверкам и нападкам со стороны должностных лиц таможни. Об этом говорится в обращениях компании в Гостаможслужбу Украины, копией которых располагают Українські Новини.

 Так, еще 2 июня "МДК Экспресс" подала все необходимые для таможенного оформления международных экспресс отправлений документы, однако по сей день ни одна посылка не была растаможена.

Деятельность предприятия фактически полностью парализована. "Бездействие таможенников, которое заключается в необоснованном и незаконном затягивании таможенного оформления, привело к накапливанию грузов" - сообщают на предприятии.  Так, в автомобилях под складом экспресс перевозчика скопилось более 10 тонн груза. В аэропорту застряли еще 22 тонны.

В связи со сложившейся ситуацией "МДК Экспресс" несет значительные материальные убытки – уже сейчас эта сумма превышает 200 тыс. грн. Каждый день "простоя" обходится предприятию еще около 15 тыс. грн.

Кроме того, давление происходит не только на бюрократическом уровне, но и на физическом. Так, в работу должностных лиц таможенного поста "Харьков-аэропорт" Слобожанской таможни (на которых и возложена функция оформления) постоянно вмешиваются сотрудники других отделов и смежных служб. Что, по словам адвоката предприятия Сайтарлы Антона, также является правонарушением.

В "МДК Экспресс" уверенны, что сотрудниками Слобожанской таможни сознательно нарушаются все существующие законодательные нормы с целью блокировать работу предприятия. Обращения компании к исполняющей обязанности начальника таможни Гончар Н.Н., а также руководителю так называемой "рабочей группы" Водолаге Д.А., результатов не дали. На сегодняшний день "МДК Экспресс" уже обратилось с заявлением в правоохранительные органы.

Компания "МДК Экспресс" работает в зоне деятельности Слобожанской (ранее Харьковской) таможни с 2015 года.

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