Политика государства по привлечению инвестиций в лесопереработку ущербна, – Сергей Лищина

Совладелец предприятия "Українські лісопильні" Сергей Лищина подверг критике политику государства в отрасли лесопереработки. "Государству стоит обратить внимание на проблемы в лесоиндустрии. На фоне отсутствия здоровой стратегии развития лесного хозяйства, направленной на создание разноплановой продукции с максимальной добавленной стоимостью в Украине, мы становимся свидетелями возникновения целых кластеров кустарных лесопилок и мелких предприятий, которые нацелены скорее на примитивную переработку и утилизацию сырья, чем получение продукции с высокой добавленной стоимостью", — заявил Сергей Лищина.

Также, по словам предпринимателя, в страну заходят новые переработчики сырья, которые не приносят технологий, а нацелены на разорение уже существующих предприятий. "Было бы справедливо, если бы в страну пришли новые технологии. Но примеры так называемых новых инвесторов говорят о том, что государство об этом не заботится", — говорит Сергей Лишина.

По мнению предпринимателя, государство также не обращает внимание на общемировые тенденции в борьбе с изменением климата, экологическими проблемами. Он привел данные ресурса Footprint, согласно которым население потребляет сейчас в 1,75 раза больше, чем нас может "прокормить" планета Земля. Это практически две наших планеты. "Имея в стратегических партнерах такие страны как Швеция, одна треть ВВП которой приходится на деревообработку, имея при этом чистый ежегодный прирост лесов, мы не интересуемся их опытом, не пытаемся заимствовать лучшее. Обладая огромным потенциалом, мы за время нашей независимости так и не смогли его реализовать", — уверен Сергей Лищина.

Так, по словам Лищины, возникает вопрос: какую ценность несет строительство нового переработчика леса в Ровенской области. "Будущий производитель декларирует, что будет экспортировать миллионы кубических метров древесины. Но построенное им предприятие не будет способствовать развитию лесохозяйственного комплекса Ровенской области и увеличению природоохранной ценности ровенских лесов. Не позволит оно также снизить затраты производимой продукции. Ни австрийские, ни шведские, ни финские власти и владельцы лесов никогда бы в жизни не позволили строительство такой совокупности вредных производств на ограниченной территории, как это происходит в Ровенской области", — говорит Сергей Лищина.

Бизнесмен призывает правительство системно развивать лесопереработку.

Напомним, что австрийская компания Kronospan ранее заявляла о намерении построить в Ровенской области крупное деревоперерабатывающее предприятие. Эти планы были поддержаны губернатором Ровенской области. В то же время в области уже действует несколько аналогичных крупных предприятий. Выход нового создаст дефицит сырья и, в конечном счете, приведет к закрытию уже существующих.

В конце мая глава инициативной группы жителей Городка Андрей Овсийчук сообщил, что по его жалобе Государственная экологическая инспекция Полесского округа провела внеплановую проверку ООО "Технопривод ИНВЕСТ ГРУПП" (предприятие, подконтрольное Kronospan) и выявила ряд нарушений в сфере обращения с отходами. В частности, строительные отходы от разрушения цехов бывшего Ровенского завода тракторных агрегатов вывозили на земельный участок рядом с "Ровнеазотом" и фактически сбрасывали в пойму реки Устье.