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  • В "Нацкорпусе" заявили, что в Ровенской области произошли столкновения активистов с титушками и полицией, - СМИ
23 июня 2020, вторник, 22:52 592
Политика 2020-06-23T22:57:13+03:00
Українські Новини
В "Нацкорпусе" заявили, что в Ровенской области произошли столкновения активистов с титушками и полицией, - СМ

В "Нацкорпусе" заявили, что в Ровенской области произошли столкновения активистов с титушками и полицией, - СМИ

Надежда Комендантова
Активисты, Столкновения, Титушки, Нацкорпус
Активисты пришли пообщаться с нардепом от
Активисты пришли пообщаться с нардепом от "Слуги народа" Сергеем Литвиненко, отметили в "Нацкорпусе"Фото: nationalcorps.org

В партии "Национальный корпус" заявили, что на территории 156-го одномандатного округа в Березно Ровенской области на активистов политсилы напали около 100 титушек под прикрытием полиции. Об этом идет речь в заявлении на официальном сайте "Нацкорпуса".

Как пишет Гордон, в партии сообщили, что активисты совместно с общиной пришли пообщаться с нардепом от "Слуги народа" Сергеем Литвиненко, "который хочет провести выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".

"Проукраинских активистов жестоко избили и задержали. Среди пострадавших – руководитель Ровенского отделения "Нацкорпуса" Игорь Сухий. Симптоматично, что депутат Литвиненко заручился поддержкой представителя ОПЗЖ Ильи Кивы и его наспех созданной организации титушек "Патриоты – за жизнь!". Комментируя сегодняшние события в Ровно, сам Кива в очередной раз облил грязью националистические организации и пообещал предоставить в том числе и силовую поддержку Литвиненко и ему подобным", – сказано в сообщении.

В Facebook Ровенской организации партийцы опубликовали видео задержания.

В "Национальном корпусе" заявили, что готовы к новым встречам в Ровно или любом другом городе Украины с "ватными депутатами, титушками Кивы и лично с этим псевдоветеранским персонажем из ОПЗЖ".

"Мы не позволим дискредитировать украинских военных! Такие люди, как Сергей Литвиненко и Илья Кива, недостойны представлять интересы общества и вообще быть в парламенте. Вата должна уйти!" – подытожили в партии.

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