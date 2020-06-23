Алексей Ананов: новый рекорд пробок Киева — 2,5 часа от кинотеатра "Жовтень" до метро Оболонь

Во вторник, 23 июня, Киев сковали традиционные вечерние пробки и ведущий 112.ua Алексей Ананов побил свой рекорд, добираясь 2,5 часа от кинотеатра Жовтень до метро Оболонь.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Национальная полиция Украина, вы можете как-то отрегулировать этот капец на Петровке?.. Чтобы переехать перекресток, надо потратить минимум час. Хоть регулировщика поставить можно?!?! ....

У меня новый рекорд: уже 2,5 часа от кинотеатра "Октябрь" до метро Оболонь. И я еще не доехал!"

Киев сковали пробки. Скриншот: Facebook/Олексій Ананов