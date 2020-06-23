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23 июня 2020, вторник, 21:53 889 Мнение
Общество 2020-06-23T22:20:02+03:00
Українські Новини
Алексей Ананов: новый рекорд пробок Киева — 2,5 часа от кинотеатра "Жовтень" до метро Оболонь

Алексей Ананов: новый рекорд пробок Киева — 2,5 часа от кинотеатра "Жовтень" до метро Оболонь

Елена Новикова
Пробки, 112 канал, Пробки в Киеве, Пробки в столице, Пробки на дорогах, Алексей Ананов
Алексей Ананов. Фото: Facebook/Олексій Ананов
Алексей Ананов. Фото: Facebook/Олексій Ананов

Во вторник, 23 июня, Киев сковали традиционные вечерние пробки и ведущий 112.ua Алексей Ананов побил свой рекорд, добираясь 2,5 часа от кинотеатра Жовтень до метро Оболонь.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Национальная полиция Украина, вы можете как-то отрегулировать этот капец на Петровке?.. Чтобы переехать перекресток, надо потратить минимум час. Хоть регулировщика поставить можно?!?! ....

У меня новый рекорд: уже 2,5 часа от кинотеатра "Октябрь" до метро Оболонь. И я еще не доехал!"

Киев сковали пробки. Скриншот: Facebook/Олексій АнановКиев сковали пробки. Скриншот: Facebook/Олексій Ананов

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