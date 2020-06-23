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23 июня 2020, вторник, 19:53 2006
Выборы 2020-06-23T22:01:05+03:00
Українські Новини
В СМИ появился новый рейтинг кандидатов на пост мэра

В СМИ появился новый рейтинг кандидатов на пост мэра

Елена Новикова
Виталий Кличко. Фото из открытых источников
Виталий Кличко. Фото из открытых источников

Действующий городской голова Киева Виталий Кличко лидирует в рейтинге кандидатов на пост мэра столицы, почти вдвое опережая ближайшего конкурента. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного общественной организацией "Передовые правовые инициативы".

За Виталия Кличко готовы проголосовать 35% опрошенных из числа тех, кто намерен участвовать в голосовании и уже определится с выбором. На втором месте — Николай Тищенко из "Слуги народа" с 18,8%. В первой пятерке кандидатов также Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности" (8%), самовыдвиженец Андрей Пальчевский (6,5%), Нестор Виталий из ВО "Батькивщина" (6%). Остальные кандидаты набрали меньше 5%.

Киевляне позитивно оценили работу Виталия Кличко и его команды по борьбе с COVID-19. В частности, 62,6% назвали деятельность мэрии как "очень эффективную" или "скорее эффективную". "Команда мэра оперативно обеспечила необходимые закупки для медиков и организовала им доплаты из городского бюджета. Также киевляне обращают внимание на качественную коммуникацию городского головы и регулярное информирование относительно ситуации с COVID-19", — сообщают авторы исследования.   

По сравнению с предыдущим соцопросом, который проводился месяц назад, увеличилось число киевлян, которые считают, что президент Владимир Зеленский на грядущих выборах мэра Киева должен поддержать Кличко. Так считают 33% респондентов. На втором месте относительно президентской поддержки оказался Николай Тищенко (22,5%), на втором месте — Александр Ткаченко (7,1%).

Социсследование было проведено 21 июня 2020 года методом телефонного интервью. Всего было опрошено 15155 респондентов — жителей Киева в десяти районах столицы в возрасте старше 18 лет. Погрешность репрезентативности не превышает 1,5%. 

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