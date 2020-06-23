Власть убивает промышленность вместо ее поддержки, – Бойко

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко во время посещения Купянского силикатного завода в Харьковской области заявил, что действующая власть убивает промышленность, а "людям, которые хотят что-то создать, не то что не помогает, а создает проблемы".

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Бойко подчеркнул, что государство должно помогать таким предприятиям, однако вместо поддержки они наоборот получают проблемы. "Этот завод, который был остановлен и его уже готовились порезать на металлолом, собственники возродили с нуля. Было открыто производство кирпича, сейчас готовится производство газобетона. Предприятие обеспечивает 150 рабочих мест с перспективой роста до 400. Это, безусловно, хорошо. А плохо то, что государство таким заводам, таким людям, которые хотят что-то создать, не то что не помогает, а создает проблемы", – сказал народный депутат.

Он отметил, что абсолютно безрассудная экономическая политика нынешней власти тормозит развитие промышленности.

"Есть много вещей, которые нужно немедленно устранять. Это касается и налогового пресса, и закона, который налагает дополнительные налоги даже на неработающее производственное помещение, и стоимости транспортных услуг. Всё это вместе требует корректировки, потому что иначе промышленность не возродить. Необходимо вмешательство, в том числе, и парламента – надеюсь, правящее большинство очухается и повернется лицом к реальному сектору экономики. Нужно начинать с пусть небольших, но конкретных шагов. И тогда рабочие места будут создаваться не только на бумаге, но и в жизни", – сказал Юрий Бойко.

"Я абсолютно убежден, что реальный сектор экономики, промышленные предприятия – это будущее нашей страны. Нет стран, которые стали успешными только за счет аграрного сектора. Промышленность у нас есть, и ее надо развивать. Это линия, которую ми будем проводить", – акцентировал сопредседатель фракции ОПЗЖ.