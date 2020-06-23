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  • Украине необходимо срочно вводить тарифобразование для модернизации энергосетей, – эксперт
23 июня 2020, вторник, 16:54 627
Экономика 2020-06-23T17:15:01+03:00
Українські Новини
Украине необходимо срочно вводить тарифобразование для модернизации энергосетей, – эксперт

Украине необходимо срочно вводить тарифобразование для модернизации энергосетей, – эксперт

Ирина Дорофейчук
Электроэнергия, Стимулирующее тарифообразование, Ариэль Коэн, Центр энергии, природных ресурсов и геополитики, CENRG
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: Украинское Фото
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: Украинское Фото

Директор Центра энергии, природных ресурсов и геополитики (Center for Energy, Natural Resources and Geopolitics, CENRG) Ариэль Коэн в рамках 7-го Саммита Украинско-американской рабочей группы заявил, что Украина уже сейчас нуждается в пересмотре методик тарифообразования в электроэнергетике и внедрения подхода, который будет стимулировать инвесторов вкладывать средства в модернизацию электросетей.

Об этом сообщило интернет-издание Дело.ua.

"Украине категорически необходимо уже сегодня вводить тарифобразование, которое позволит модернизировать энергосети в соответствии со стандартами XXI века - Smart Grid сети. Сегодня в мире проводится масштабная диджитализация и автоматизация, инфраструктура оснащается на высоком техническом уровне. И это будет совершенно другая энергосеть", - отметил Ариэль Коэн.

По информации международного энергетического эксперта, украинские электросети были построены в прошлом веке. Украинские сети на 60-80% морально и физически устарели. Необходимы обширные работы по модернизации", - добавил Коэн.

По мнению эксперта, ключевыми факторами для привлечения инвесторов являются предсказуемость и стабильность условий ведения бизнеса в государстве.

"Что касается энергического сектора, затраты и инвестиции имеют значительные объемы. И поэтому доход и возврат происходят в течение длительного времени. Нам необходимо создавать стабильные привлекательные условия для инвесторов", - подчеркнул Коэн.

Напомним, украинские и международные эксперты высказались о необходимости внедрения в Украине стимулирующего тарифообразования по европейской модели.

По мнению ЕВА, при внедрении новой модели стоит учитывать международный опыт стран, где успешно введено RAB-регулирование, а именно - избежать разделения базы активов на новую и старую и внедрить единую ставку, равную средневзвешенной стоимости капитала - WACC.

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