Проректор Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ), профессор, доктор политических наук Инна Костыря высказала мнение об онлайн-обучении и дальнейших перспективах высших учебных заведений на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Пандемия коронавируса и прогнозируемая 2-я волна осенью этого года ставит в неизвестность судьбу всей высшей школы, как в Украине, так и в мире. Никто сейчас не может спрогнозировать каким образом будет происходить обучение осенью. Одни планируют полностью перевести обучение в онлайн, другие планируют совмещать онлайн и традиционное преподавание, а третьи уже сейчас открывают двери университетов, чтобы преподаватели и студенты смогли адаптироваться к учебному процессу в условиях карантина осенью этого года. Впрочем, исследования в Великобритании показывают, что студенты не готовы платить за обучение в университетах онлайн и рассматривают возможность отсрочить поступление в университеты. А отдельные профессоры говорят, что онлайн-обучение просто уничтожит высшее образование.

В Украине только готовятся к проведению вступительной кампании. Впрочем, как студенты, так и университеты надеются начать привычное обучение осенью, хотя, и с возможными определенными ограничениями.

Одними из первых свои двери для студентов открыли университеты в Норвегии, хотя и с определенными ограничениями - расстояние между людьми должно составлять не менее 1 м, ограниченное количество человек одновременно в помещениях университета и др. Соответственно есть ограничения по количеству студентов, которые могут заниматься, в библиотеках и других помещениях студенческого городка. Норвежские чиновники убеждены, что открытие университетов сейчас позволит преподавателям и студентам подготовиться к осеннему семестру, когда прогнозируют 2-ю волну коронавируса. Предусматривают, что обучение будет проходить в смешанном виде - онлайн и традиционно в аудиториях.

Британские же университеты планируют вернуться частично к традиционному преподаванию в аудиториях студенческих городков осенью. Университеты планируют, что обучение будет проходить в смешанном режиме - онлайн и традиционно. В частности, Имперский колледж планирует сочетать такие методы преподавания. Для тех, кто не сможет приехать в студенческие городки, предложат высококачественное онлайн-обучение. В университете уверены, что такая смешанная система обучения будет увлекательной, инновационной и, что наиболее важно, станем безопасным подходом для студентов и преподавателей в эти смутные времена.

Так, например, студентам-медикам предложили практиковаться в инвазивной радиологии с использованием специального шлема виртуальной реальности. Студентам-геологам предложили изучать геологию с помощью виртуальной модели острова Сардиния. В колледжах тоже сейчас планируют, каким образом обеспечить социальное дистанцирование в студенческом городке, сколько работников и студентов могут находиться одновременно на территории университета. Впрочем, в колледжах думают и о том, когда смогут больше обеспечить традиционное обучение в аудиториях и социальную жизнь в студгородках. О начале смешанного обучения в новом семестре осенью заявили и многие американские колледжи. В частности, они планируют предложить студентам онлайн-курсы, курсы онлайн вживую и смешанные курсы онлайн с лабораторными работами в аудиториях.

Не все студенты в восторге от возможного онлайн-обучения осенью этого года. Британский сервис поступления в университеты и колледжи провел исследование, согласно которому около 10% студентов готовы отложить начало своего обучения в вузах из-за нежелания учиться онлайн, вместо того, чтобы находиться и учиться в студенческих городках и вести активную социальную жизнь. Обеспокоенность отсутствием традиционного обучения и социальной жизни в студгородках, согласно исследованию, выразили около 20% абитуриентов в Британии. Особенно когда правительство заявило, что студенты должны полностью оплачивать обучение независимо от того, будет оно происходить онлайн или нет.

Выразили свою обеспокоенность переходом преподавания в онлайн и отдельные профессоры. Так, известный исследователь итальянского Возрождения, профессор Нуччо Ордине, выразил обеспокоенность из-за тотальной пропаганды онлайн-обучения. Профессор считает, что дистанционное обучение - это дешевый заменитель настоящего образования, который не способен удовлетворить жажду знаний, привлечь студента к культуре. По его мнению, сейчас переход в онлайн вынужден, чтобы спасти учебный год. Однако его пугают заявления о том, что теперь мы не сможем вернуться к традиционному образованию, и максимум на который мы можем рассчитывать - это гибридное (смешанное) преподавание.

Профессор отметил, что студенты - это живые люди, которые, как и преподаватели, требуют диалога, общения и жизненного опыта совместного обучения. По его словам, сегодня мы понимаем как никогда, что реальные отношения между людьми превращаются в предмет роскоши.

Профессор приводит пример, что элиты направляют своих детей в колледжи и университеты, где ставка делается на отношения между людьми, а не на технологии. При таких условиях, в будущем у богатых студентов будет высококлассное живое полноценное обучение, а у менее богатых - стандартизированное образование через видео и виртуальные каналы.

В Украине же подавляющее большинство университетов с большим или меньшим успехом собственными силами смогли закончить учебный год с использованием доступных бесплатных онлайн-инструментов и дистанционного обучения. Однако стоит отметить, что большинство из них были совсем не готовы к этому. Перевод части учебного процесса в онлайн с использованием доступных бесплатных инструментов возможен как временная мера для безопасности. Впрочем, для качественного дистанционного обучения с помощью онлайн-технологий требуются значительные усилия, новые подходы к обучению, достаточный период времени и значительные средства, которыми украинские университеты не обладают. Даже западные университеты столкнулись с проблемой финансов, то что же говорить о наших родных вузах. С уверенностью могу сказать, что перевод обучения в онлайн в Украине точно ухудшит качество и удовольствие от процесса обучения.

Есть еще один важный аспект, который связан с онлайн-обучением. В своей прошлой колонке "Проблемы университетов через горизонт событий коронавируса" я уже обращала внимание на глобальную проблему с переводом обучения в онлайн. Это проблема встает перед всеми университетами, как в мире, так и в Украине. Возникает вопрос - готовы ли будут студенты платить такую ​​же плату за обучение, если оно полностью или частично проходит онлайн. Также, это становится проблемой для студентов. Ведь обучение в любом университете, особенно в знаменитых на весь мир, это не только курсы и дипломы, но и социализация, знакомства и дружеские связи, атмосфера студенческого городка, интересная общественная жизнь и различные общественные проекты.

Я вполне согласна с западными коллегами в том, что тотальный перевод обучения в онлайн, ухудшит качество образования, поскольку лишит и студентов, и преподавателей тех преимуществ, которые они имеют при личном живом общении и взаимодействии, участии в совместных проектах и работах и тому подобное. И, хотя, онлайн возможен как временный или частичный инструмент для образования, особенно в такие смутные времена как пандемия коронавируса, полноценно заменить очное обучение, социальное взаимодействие, живое общение, обучение в аудитории или лаборатории он не способен.

Человек - это социальное существо, ему нужно взаимодействие и общение с себе подобными. Студенты полноценно могут ощутить наслаждение от учебы и студенческой жизни только тогда, когда они могут встречаться и совместно проводить время, как во время обучения, так и в свободное от него время.