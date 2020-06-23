"Электротяжмаш" опроверг сообщения СМИ о забастовке на предприятии

Государственное предприятие (ГП) "Электротяжмаш" опровергло информацию о забастовке на предприятии, которая распространялась в средствах массовой информации 22 июня. Источником подобного фейка на предприятии назвали отдельных олигархов, стремящихся остановить возвращение предприятия под контроль государства.

Об этом говорится в сообщении "Электротяжмаша".

"На самом деле, как сообщалось ранее официальными представителями госпредприятия, сегодня утром состоялась встреча коллектива завода с исполняющим обязанности генерального директора Виктором Буско", - сообщили на предприятии.

Диалог работников предприятия с Бусько касался сроков погашения задолженностей по выплате заработной платы. Так задержанные 12,6% зарплаты за апрель и вся зарплата за май будут выплачены до среды, 24 июня (включительно).

После встречи работники предприятия вернулись к работе в цехах, завод продолжает работать в штатном режиме.

Как считают в "Электротяжмаше", массированная атака в СМИ относительно предприятия является попыткой отдельных олигархов не дать возможности вернуть предприятие под контроль государства.

Напомним, что "Электротяжмаш" входит в программу большой приватизации. Сейчас руководство завода реализует ряд мер по выводу предприятия из критического состояния и стабилизации его финансового состояния, что является залогом привлечения стратегического инвестора на предприятие.