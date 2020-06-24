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24 червня 2020, середа, 06:15 8
Політика 2020-06-24T08:15:02+03:00
Українські Новини
Виповнилося 6 років невиконаній обіцянціи Кличка перестати відключати гарячу воду влітку

Виповнилося 6 років невиконаній обіцянціи Кличка перестати відключати гарячу воду влітку

Сергій Паламаренко
Віталій Кличко, Мер Києва, КМДА, Гаряче водопостачання
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

24 червня 2014 року мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко заявив, що знайде спосіб, як припинити ганебну практику відключення гарячого водопостачання житлових мнооквартирних будинків влітку. Сьогодні, 24 червня 2020 року, виповнилося ось вже 6 років цієї невиконаної обіцянки Кличка.

Раніше про дану обіцянку повідомляла прес-служба політичної партії "УДАР".

"Моя мета - не просто не допустити того, щоб кияни залишилися без гарячої води. Ми знайдемо спосіб, щоб припинилися щорічні відключення води кожного літа" - казав тоді мер Києва.

Кличко у своїй обіцянці тоді підкреслив, що якщо тарифи будуть підвищуватися - вони повинні обґрунтовуватися.

"Кожен киянин, який добросовісно сплачує комунальні послуги, повинен отримувати належний сервіс. Ми повинні припинити ганебну практику відключення гарячої води влітку. І з'ясувати причину боргів. А винні комунальні підприємства повинні понести відповідальність", - уточнював мер Києва.

Нагадаємо, 24 червня 2014 року "Київенерго" залишило третину мешканців Києва без гарячої води.

23 червня 2014 року "Київенерго" відключило гаряче водопостачання в 754 будинках через борги ЖЕКів.

Зазначимо, що традиційно гарячу воду в столиці недогрівають до норми, як мінімум на десяток градусів. А за відсутність у киян гарячої води мешканцям столиці нараховують велику плату за газ. Це пояснюють тим, що люди нібито газом нагрівають воду.

З 1 липня 2014 року у Києві гаряча вода подорожчала більш ніж на 70%, а холодна - на 96%.

Всього в Києві 10 тис. 627 житлових будинків.

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