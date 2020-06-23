В Ровно нет опасности от воды, - директор "Ровнооблводоканала" Андрей Карауш

Разговоры о том, что якобы коронавирус может передаваться через питьевую воду, не имеют под собой никаких оснований. Так прокомментировал разговоры о роли в эпидемический ситуации питьевой воды, появившиеся после включения Ровно в города, где усилили карантинные мероприятия, директор "Ровнооблводоканала" Андрей Карауш.

"Я с уверенностью скажу, что через водопроводную воду заразиться COVID невозможно! Объясню почему: город Ровно имеет всю чистую воду из артезианских скважин. С глубины 100-110 метров. Это - закрытая система. Контактов с людьми и окружающей средой - минимум", - отметил он.

Кроме того, вода, перед тем, как попасть в сеть, проходит очистку и обеззараживание. "В соответствии с санитарными нормами в нашей воде должен быть остаток хлора. Соответствующей концентрации, чтобы он не был вреден для здоровья. Мы в Ровно обеззараживаем воду гидрохлоридом натрия марки "А". И еще в начале карантина, с марта-месяца, увеличили дозу гидрохлорида до 0,6 мг на литр", - подчеркнул он.

Что касается состояния городов и сел с поверхностным водоснабжением - естественные водоемы имеют инсоляцию. То есть влияние солнечной радиации делает невозможным развитие вирусов. Угроза поверхностных вод может быть только бактериальной. И требует соответствующих мер очистки воды именно от бактериального загрязнения или паразитарного.

По словам специалиста, информация об опасности от воды касалась Парижа. Но там есть раздельная система питьевого водоснабжения (на техническую и питьевую воду). "Поэтому, упомянутая информация скорее, была мыслью, чем правдой", - уверен он

Андрей Карауш напомнил, что коронавирус не сбрасывает своих оборотов во многих местах. Наоборот - еще больше охватывает большое количество людей. Не только в Украине, но и в Пекине ввели карантин. К сожалению, пока данность такова. И пока мир не создаст лекарства - мы будем иметь соответствующую картину.

Справка: Андрей Карауш - в течение 8 лет возглавляет предприятие РОВП ВКХ "Ровнооблводоканал", имеет три высших образования и является одним из лучших консультантов по вопросам очистки и транспортировки воды в Украине.