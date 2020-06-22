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22 июня 2020, понедельник, 21:53 530
Судебная власть 2020-06-22T22:15:01+03:00
Українські Новини
Печерский районный суд отказал в снятии ареста с судостроительного завода "Океан". Что это значит для предприя

Печерский районный суд отказал в снятии ареста с судостроительного завода "Океан". Что это значит для предприятия?

Елена Новикова
Док николаевского завода
Док николаевского завода "Океан". Фото из открытых источников

Сегодня в Печерском районном суде рассматривался вопрос о снятии ареста с судостроительного предприятия "Океан". Ожидаемого снятия ареста не произошло.

Владелец судостроительного и судоремонтного предприятия Василий Капацына считает, что суд стал инструментом спланированной атаки.

Арест на николаевский судостроительный завод "Океан" был наложен по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины в январе 2020 года с формулировкой "для того, чтобы сохранить стратегический объект для государства". Хотя государство не имеет никакой доли в собственности предприятия. Завод был продан Фондом госимущества в 2000-м году норвежской компании Damen Shipyards Group. После этого предприятие несколько раз перепродавалась.

До 2016-го предприятие состояло в группе компаний российского олигарха Игоря Юсуфова, бывшего министра энергетики РФ, аффилированного со структурами "Газпрома", и было доведено до банкротства. Работа завода была остановлена, а задолженность по зарплате для более чем 1000 работников составила 90 млн грн.

Только в 2018 году после окончания процедуры банкротства завод выставили на открытые торги, и он был выкуплен торговым домом "Аннона", принаджелащим бизнесмену Василию Капацыне.

Основанием для наложение ареста стал единсвтенный допрос следственным прокурором ГПУ Игоря Игнатова, фигуранта уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами. В этих показаниях Игнатов утверждает, что «Океан» принадлежит офшорной компании Zonel Operations Limited, а банкротство было проведено с нарушением процедуры. "Больше никакого дополнительного следствия прокуратура не проводила. Для ареста завода ей оказалось достаточно дезинформации", - говорит Капацына.

Из-за наложенного прокуратурой ареста завод "Океан", который с 2019-го года только начал приходить в себя, опять оказался изолирован от глобального рынка. По словам собственника, расторгнуто пять иностранных контрактов.

На встрече с коллективом предприятия 19 июня 2020 года Василий Капацына заявил, что по имеющейся у него информации Генпрокуратура намеревается передать имущество завода Нацагентству по поиску и управлению активами (АРМА).

В интервью главному редактору "Цензор.нет" Юрию Бутусову владелец завода "Океан" рассказал, в каком финансовом состоянии покупал предприятие.

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