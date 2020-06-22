Оленич потратил 1,5 млрд из горбюджета на проекты-пустышки, - СМИ

Директор Департамента земельных ресурсов КГГА Петр Оленич еще на посту заместителя департамента IТ КГГА пролоббировал выделение 1,5 млрд гривен из городского бюджета на проекты, которые уже реализованы и за гораздо меньшую стоимость.

Об этом на своем сайте сообщает издание “КП в Украине”.

“Навык осваивать бюджетные деньги Петр Оленич практиковал еще не будучи главой департамента, а только с позиции заместителя. В марте 2017 он был приставлен к Назарову заместителем начальника департамента IТ КГГА. Чуда, конечно же, не произошло, и, как гласят данные внутреннего аудита, молодая команда вместе с Оленичем тоже поучаствовала в разворовывании бюджетных денег”, - говорится в статье.

Как сообщает издание, одна из программ, на которую были "выделены" деньги - проект открытого земельного кадастра, который позже Оленич будет пиарить уже на должности главы департамента земельных ресурсов.

“Петр Оленич очень понятийно “зарекомендовал” себя на хлебных должностях в КГГА. За два года своей работы в различных департаментах он вывел через свое коммунальное предприятия более миллиарда гривен. Они были потрачены на ненужное городу программное обеспечение и разную мелочь. Кроме того, Оленич затеял небывалую инвентаризацию киевской земли, которую за бюджетные деньги проводит подведомственное ему коммунальное предприятие. Это при том, что КГГА имеет полную информацию об инвентаризации киевских земель с 1998 года в электронном виде. То есть никакая инвентаризация земли столице не нужна”, - сообщается в статье.

Кроме этого, отмечает издание, Оленич провел через Киевсовет документ, позволяющий ему в 2019 году освоить на теме землеустройства почти 1,4 млрд гривен из столичной казны. Соответствующую программу утвердили без отчета о выполнении аналогичной программы, которая стартовала еще в 2016 году.

“Петр Оленич также уверял депутатов Киевсовета, что финансирование “старой программы” предусматривалось в размере 1,5 млрд гривен. А это, если верить официальным документам, - явная ложь. В 2016 году предполагалось за пять лет добиться того же эффекта, потратив всего 184,9 млн гривен, из которых только 129,9 млн грн - из столичной казны. Теперь же Программу использования и охраны земель Киева (на 2019-2021 годы) собираются финансировать в небывалых доселе объемах и исключительно за счет столичных налогоплательщиков”, - подытожило издание.