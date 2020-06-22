Украине стоит либерализовать политику гражданства и предоставлять гражданство инвесторам - юристы

Украине следует либерализовать политику в отношении гражданства и предусмотреть возможности предоставления гражданства инвесторам в украинскую экономику по примеру западных стран.

Об этом сообщили во время брифинга председатель и заместитель Комитета НААУ по международному праву Виталий Власюк и Ольга Поединок.

"Украина объявляет курс на либерализацию государственной политики в сфере множественного гражданства. Множественное гражданство или двойное гражданство - реальность современного мира. В мире становится меньше границ, мы живем в эпоху миграции, интернациональных семей. Сейчас в парламенте есть президентский законопроект №2590, рассмотрение которого определено как неотложный, однако его рассмотрение откладывается", - сообщила Ольга Поединок.

Причинами этого она назвала неготовность части общества и предостережения, что это может угрожать национальным интересам.

В то же время, законопроект должен помочь украинцам, которые работают или учатся за границей, вернуться на родину и не скрывать свое гражданство другой страны.

В частности, указанный законопроект отменяет такое ​​автоматическое основание для утраты украинского гражданства, как добровольное приобретение гражданства другого государства.

«Это достаточно радикальный, но обоснованный шаг навстречу множественному гражданству», - считает Ольга Поединок.

Также предлагается, что при приобретении украинского гражданства не должны отказываться от своего гражданства лица, которые отстаивали независимость и территориальную целостность Украины и являются гражданами государства-оккупанта и подвергаются преследованиям в таком государстве.

Перечень таких государств будет утвержден Кабинетом министров, и определенная таким образом группа их граждан получит возможность получать украинское гражданство, принимая присягу гражданина Украины.

По предложению экспертов, этот законопроект должен быть доработан, чтобы не дискриминировать по принципу гражданства лиц, находящихся на государственной службе.

Сейчас его редакция не учитывает особенность привлечения иностранцев к государственной службе в Украине.

Кроме того, чувствительным вопросом является принудительная паспортизация украинцев на временно оккупированных территориях и в Крыму.

«К сожалению, не учитываются случаи приобретения недобровольного принудительного автоматического или фактически недобровольного российского гражданства жителями оккупированных территорий и Крыма. Российская паспортизация, с точки зрения международного права, должна быть квалифицирована одинаково и в Украине и в оценках международных партнеров: такие действия должны восприниматься как неправомерные и не влекущими последствий для этих лиц», - считает Поединок.

Виталий Власюк считает, что украинское гражданство стоит предоставлять системным инвесторам в украинскую экономику в упрощенном порядке.

«Мы, как адвокаты и юристы-международники готовы участвовать долиберализации государственной политики множественного гражданства и предлагаем рассмотреть опцию упрощения получения украинского гражданства для инвесторов. Это распространенная практика за рубежом, и Украина могла бы предлагать иностранным инвесторам благоприятные условия для ведения бизнеса и связать это с приобретением гражданства. Многие страны давно предлагают такие условия, и это совершенно прагматичная внутренняя политика. По нашему мнению, следует предусматривать подобные опции при внесении поправок в законодательство», - считает Виталий Власюк.

Как известно, законопроект №2590 внесен в Раду в декабре 2019 года. Законопроект, в частности, предусматривает определение категорий лиц, которые для получения гражданства Украины вместо представления обязательства прекратить иностранное гражданство имеют право подавать декларацию об отказе от иностранного гражданства. К таким лицам будут принадлежать лица, заключившие контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины; имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины; лица, в установленном законодательством Украины порядке награждены государственной наградой Украины; лица, являющиеся гражданами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, подвергшихся в стране своей гражданской принадлежности преследованиям за политические убеждения, что подтверждается документом, выданным Министерством иностранных дел Украины; дети таких лиц.