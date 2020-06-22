Суд приговорил командира батальона ОУН к 2 годам тюрьмы за погром банков

Шевченковский районный суд г. Киева объявил решение по делу лидера Добровольческого движения "Организация украинских националистов" (ОУН) Николая Коханивского. Коханивского приговорили к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения на 1 год как "условный срок". А гражданский иск о компенсации убытков оставили без рассмотрения, поскольку представители истца не явились на судебное заседание.

Об этом сообщил веб-сайт телеканала Громадське ТВ.

Коханивского судили по делу о погроме в отделениях российских банков в Украине в 2016 году. 20 февраля 2016 года в Киеве представители Добровольческого батальона ОУН забросали камнями здание "Сбербанка России". Также активисты закидали камнями и ворвались в отделение "Альфа-банка".

Напомним, 21 октября 2017 года полиция задержала Коханивского по подозрению в стрельбе из пневматического оружия. Как рассказала телеканалу супруга Коханивского, ее муж применил оружие во время драки с бывшим командиром одного из взводов "Правого сектора" Русланом Качмалой с позывным "Рем".

23 октября 2017 года в этом суде Кохановскому пытались избрать меру пресечения, однако заседание перенесли на 9:30 24 октября. Такое решение было принято из-за того, что сторонники подозреваемого заблокировали зал суда, чтобы не допустить правоохранителей, которые обязаны доставить Коханивского в изолятор временного содержания.

Уже в ночь с 23 на 24 октября в зале суда правоохранители применили газ против активистов. После этого сторонники Коханивского вынуждены были покинуть здание через окна, которые они выбили. Впоследствии активисты вернулись в зал суда и начали разрушать мебель.