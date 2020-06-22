подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 июня 2020, понедельник, 19:20 40
Судебная власть 2020-06-22T19:26:09+03:00
Українські Новини
Суд приговорил командира батальона ОУН к 2 годам тюрьмы за погром банков

Суд приговорил командира батальона ОУН к 2 годам тюрьмы за погром банков

Татьяна Зотова
Лишение свободы, Батальон ОУН, Николай Коханивский, Шевченковский райсуд Киева
Николай Коханивский. Фото: Українське Фото
Николай Коханивский. Фото: Українське Фото

Шевченковский районный суд г. Киева объявил решение по делу лидера Добровольческого движения "Организация украинских националистов" (ОУН) Николая Коханивского. Коханивского приговорили к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения на 1 год как "условный срок". А гражданский иск о компенсации убытков оставили без рассмотрения, поскольку представители истца не явились на судебное заседание.

Об этом сообщил веб-сайт телеканала Громадське ТВ.

Коханивского судили по делу о погроме в отделениях российских банков в Украине в 2016 году. 20 февраля 2016 года в Киеве представители Добровольческого батальона ОУН забросали камнями здание "Сбербанка России". Также активисты закидали камнями и ворвались в отделение "Альфа-банка".

Напомним, 21 октября 2017 года полиция задержала Коханивского по подозрению в стрельбе из пневматического оружия. Как рассказала телеканалу супруга Коханивского, ее муж применил оружие во время драки с бывшим командиром одного из взводов "Правого сектора" Русланом Качмалой с позывным "Рем".

23 октября 2017 года в этом суде Кохановскому пытались избрать меру пресечения, однако заседание перенесли на 9:30 24 октября. Такое решение было принято из-за того, что сторонники подозреваемого заблокировали зал суда, чтобы не допустить правоохранителей, которые обязаны доставить Коханивского в изолятор временного содержания.

Уже в ночь с 23 на 24 октября в зале суда правоохранители применили газ против активистов. После этого сторонники Коханивского вынуждены были покинуть здание через окна, которые они выбили. Впоследствии активисты вернулись в зал суда и начали разрушать мебель.

Больше новостей о: Лишение свободы Батальон ОУН Николай Коханивский Шевченковский райсуд Киева

Заместитель секретаря СНБО предложил создать частн...
Батальон ОУН поддержал "Правый сектор" в перестрел...
В Киеве пытались захватить общежитие переселенцев,...
Ветераны АТО пожаловались в суд на бездействие СБУ...
В Украине увеличилось количество областей, которые не готовы к смягчению карантина
Риски более негативного и продолжительного влияния пандемии COVID-19 на экономику сохраняются, — НБУ
Новости
Вадим Столар Фото: ОПЗЖ
СМИ обнаружили за скандальной застройкой конечной остановки скоростного трамвая след депутата Столара 19:39 Документ
Совет адвокатов требует от главы Верховного суда Данишевской подать в отставку из-за последних заявлений 19:27
Суд приговорил командира батальона ОУН к 2 годам тюрьмы за погром банков 19:20
Украине стоит либерализовать политику гражданства и предоставлять гражданство инвесторам - юристы 19:05
На Донбассе боевики применили запрещенное оружие: ранен воин ВСУ 19:00
больше новостей
Когда покупать доллары. Bank of America спрогнозировал курс до конца года 05:30
В сети фастфуда "Львовские круассаны" отказались обслуживать посетителей на русском языке 11:03
В Одессе с сегодняшнего дня ужесточили карантин 11:51
Спасатели достали из-под завалов на Позняках ребенка, его родителей пока не нашли 13:52
Боевики применяли запрещенное оружие. За сутки ранили трех военных 23:44
больше новостей
Куда украинцы могут улететь 22 июня: список доступных авиарейсов из аэропортов "Киев" и "Борисполь" 11:55
В сети фастфуда "Львовские круассаны" отказались обслуживать посетителей на русском языке 11:03
Деркач обнародовал новую порцию записей разговоров "голосов, похожих на Байдена и Порошенко" 16:40
Когда покупать доллары. Bank of America спрогнозировал курс до конца года 05:30
В Одессе с сегодняшнего дня ужесточили карантин 11:51
больше новостей
Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности разрешила провести ВНО
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok