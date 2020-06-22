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  • Рада поможет промышленности в рамках 3-го пакета мер по борьбе с COVID-19, – Корниенко
22 июня 2020, понедельник, 17:26 446
Политика 2020-06-22T18:00:01+03:00
Українські Новини
Рада поможет промышленности в рамках 3-го пакета мер по борьбе с COVID-19, – Корниенко

Рада поможет промышленности в рамках 3-го пакета мер по борьбе с COVID-19, – Корниенко

Татьяна Зотова
Промышленность, Промпроизводство, Слуга народа, Верховная Рада Украины, Александр Корниенко, Covid-19
Александр Корниенко. Фото: rbc.ua
Александр Корниенко. Фото: rbc.ua

Председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная Рада Украины разрабатывает инициативы по поддержке промышленных предприятий Украины в рамках 3-го пакета мер по борьбе с последствиями коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил бизнес-портал UaProm.

"В 3-м пакете мер по борьбе с последствиями коронавируса COVID-19 будут инициативы по поддержке украинской промышленности, а не только малого и среднего бизнеса. Сейчас на фоне мировой стагнации экономики сужаются рынки сбыта украинской промышленности, и задача государства помогать крупным предприятиям", - сказал Корниенко в ходе визита на электросталеплавильное предприятие "Интерпайп Сталь" в понедельник, 22 июня.

Кроме того, по его словам, в Кабинете Министров будет создана отдельная должность вице-премьера по вопросам промышленности и оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который станет координировать действия по развитию промышленности в Украине.

Отвечая на вопрос о растущем протекционизме в мире на фоне пандемии COVID-19, Корниенко отметил Украина, не нарушая Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и нормы Всемирной торговой организации (ВТО), должна в первую очередь сосредоточиться на поддержке тех отраслей, которые "уже хорошо работают, помогать им искать рынки сбыта, запустить работу экспортного-кредитного агенства, которое будет помогать экспортерам".

"И, конечно же, мы говорим в той или иной мере о повышение части украинского производства в совместных проектах, так называемая локализация", - констатировал глава партии.

Напомним, в апреле 2020 года в сравнении с апрелем предыдущего года промпроизводство в Украине снизилось на 16,2%. Реальный валовой внутренний продукт Украины в 1-м квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился на 1,3%.

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