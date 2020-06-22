В региональных филиалах "Общественного" против новой концепции регионального вещания

Сотрудники "Общественного Запорожье" 21 июня на Хортице (Запорожье) провели акцию, которой продемонстрировали свое несогласие с намерениями руководства ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) утвердить новую концепцию регионального вещания, благодаря которой существенно сокращаются объемы собственного местного телерадиопроизводства. Мероприятие имело название" Общественное: Запорожье - на выход!".

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook.

В комментарии НСЖУ председатель редакционного совета ПАО "НОТУ", телеведущая Запорожского филиала Ольга Вакало рассказала: еще в конце февраля во многих региональных филиалах "Общественного" прошли акции протеста, в ходе которых журналисты выразили несогласие с новой концепцией.

"Тогда уже мы исчерпали все возможности решения этого вопроса с руководством. И мы интересовались у общественности, что люди думают по этому поводу. Ответ был однозначен - местное вещание стоит отстаивать, потому что сокращение - это ограничение прав людей на получение качественной местной информации. Общественность нас поддержала", - сказала Вакало.

Впрочем, со стороны наблюдательного совета поддержки не было. Сначала представителей региональных филиалов якобы согласились выслушать, а потом пригласили просто на обсуждение новой концепции. Из-за карантина дальнейшие активные действия были заблокированы, но когда было обещано, что 22 июня страна выходит из карантина, в филиалах запланировали провести подобные акции.

"Это не протесты, потому что на протесты мы уже выходили в феврале. Скорее, это своеобразные брейнштормингы - обсуждение, что нам делать дальше. Каждый из филиалов присоединлся, как мог. Например, "Общественное Закарпатье" выпустило небольшой фильм, мы же собрались на (острове) Хортица, который для нас является знаковым местом. К тому же, здесь есть свободное пространство, где можно было обеспечить дистанцию ​​между людьми и все соблюдения карантинных условий", - прокомментировала Вакало.

По информации Вакало, на акцию собралось около 70 человек, пришли ярые сторонники, присоединились и местные жители, которых называют "робинзонами".

Накануне в филиал приезжали представители руководства НОТУ, которые, как пояснила Ольга Вакало, сообщили, что концепция будет внедряться и, вероятно, с 1 августа, когда будет завершено карантин, начнут процесс сокращения людей.

"Эта концепция недейственна, опасная, не развивает регионы. Вполне возможно, что филиал превратят просто в офис, где будет работать 10-20 человек, которым будут "спускать" контент из Киева. Это и удешевит производство, и позволит полностью контролировать контент. Но нужно наоборот способствовать тому, чтобы лучшие журналисты работали в "Общественном", а не бежали в другие проекты. Тогда и доверие будет расти к журналистам, и качество местной журналистики в целом", - отметила Вакало.

Отметим, что на днях продюсер Днепровского филиала НОТУ Оксана Лук уволилась из-за несогласия с концепцией регионального вещания, которую внедряют в филиалах "Общественного". Комментируя ситуацию, она отметила, что в новой концепции не видит развития для регионального вещания, а наоборот - его уничтожения.

В НСЖУ поддерживают коллег из филиалов "Общественного вещания" и настаивают на приоритетности развития регионального вещания.

"Сотрудники "Общественного вещания" в областях находятся в постоянном напряжении, - отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Вместо расширения регионального вещания и достижения лидерства в каждой области, по факту "Общественное" сокращает и местное вещание, и местный персонал. Акции протеста и марафоны в регионах - это отчаянная попытка профессионалов выйти на диалог с руководством "Общественного", которое проводит политику централизации и экономии на регионах".