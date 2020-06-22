Изначальная сумма взятки за закрытие дела против Burisma и семьи Байденов составляла $50 млн, – Кулик

Изначальная сумма взятки за закрытие дела Burisma составляла 50 млн долларов США, а не 6 млн. Об этом заявил Константин Кулик, старший группы прокуроров Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по расследованиям экономических преступлений режима Януковича 2016–2019 годов, на совместной пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Украина" с народным депутатом Андреем Деркачом.

Кулик напомнил, что недавно представители Burisma были задержаны во время передачи агенту Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) взятки в размерер 6 млн долларов для закрытия дела Burisma.

"Изначальная сумма взятки составляла не 6 млн. Размер взятки составлял 50 млн долларов США", – заявил экс-прокурор, демонстрируя соответствующие документы.

Он отметил, что во время попытки дачи взятки за закрытие дела по Burisma и Байденам был задержан в том числе и юрист компании Burisma Андрей Кича.

"Этого Андрея Кичу в 2019 году представители Burisma уже делегировали провести переговоры с прокурорами Генеральной прокуратуры Украины. У меня в руках рапорт прокурора из моей группы, которая расследовала дело Burisma. Как следует из рапорта, Burisma и заместитель генпрокурора Енин пытались повлиять на закрытие дела", – подчеркнул Кулик.

Деркач отметил, что речь идет о Енине, которого Порошенко оформил на должность заместителя министра иностранных дел в "новое" Министерство иностранных дел Зеленского для контроля чувствительных тем для Порошенко, Байдена и их американского связного Джорджа Кента.

"Енин продолжает по сей день контактировать с Джорджем Кентом, докладывая еженедельно в телефонном режиме о ситуации", – отметил нардеп.

В августе 2019 года, сообщил Кулик, ему поступила информация о том, что Злочевский выделил 50 млн долларов для закрытия уголовных дел, связанных с деятельностью компании Burisma. Главные требования – закрыть дела, связанные с деятельностью Burisma.

"Я подготовил соответствующий рапорт и доложил генпрокурору о необходимости документировать попытку дать взятку. Вот этот рапорт", – отметил Кулик, демонстрируя копию документа.

Ключевым вопрос, по мнению экс-прокурора, как может быть передан такой большой объем средств.

"Можете представить себе объем купюр размером в 50 млн долларов. Понятно, что в "кеше" такая взятка была невозможной. Поэтому мы обратились в СБУ с просьбой помочь в создании легендированного предприятия, на которое должны были зайти средства. Но тут произошла смена руководства ГПУ: на смену Луценко пришел Рябошапка. После этого, фиксирование взятки в 50 млн остановилось, а Рябошапка заявил, что дело по Burisma не существует", – сказал Кулик.

В этом деле, заявил старший группы прокуроров ГПУ по расследованиям экономических преступлений режима Януковича 2016–2019 годов, есть очень странные обстоятельства.

"Один из эпизодов официального подозрения Злочевскому в деле №1590, которое якобы за 6 млн должно было быть закрыто, включает факты соучастия Злочевского в легализации денежных средств с использованием компании Burisma, а также Rosemont Seneca Boa Девона Арчера из орбиты семьи Байденов. Представители Burisma выделяли 50 млн долларов за закрытие не только дела Злочевского, но и против компании, близкой к экс-вице-президенту США Джо Байдену. Когда представители Burisma были задержаны на взятке в 6 млн, компания Rosemont Seneca Boa, а соответственно и платежи Байдену в деле уже не фигурировали. Это лично подтвердил Сытник на своей недавней пресс-конференции", – резюмировал Кулик.

В свою очередь, народный депутат Андрей Деркач подчеркнул, что Байдены в подозрении были, но "исчезли по дороге вместе с еще 44 млн долларов", которые и были основной частью взятки.

"Все хорошо заработали. Еще более странным является тот факт, что об отсутствии фамилии Байдена в деле, в котором тот точно фигурирует, заявляет руководитель НАБУ Сытник, предлагая не вмешиваться в международные политические процессы. Цинизм предложения зашкаливает. Ведь именно Сытник вмешивался в выборы президента США в 2016 году, используя фейки о так называемой "амбарной книге" в деле начальника штаба Трампа – Пола Манафорта и "топил за Хиллари", – резюмировал Деркач.

12 июня бывший чиновник при содействии должного лица управления Государственной фискальной службы (ГФС) в г. Киеве и других лиц пытался передать 6 млн долларов неправомерной выгоды руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству НАБУ. Как сообщали СМИ, на взятке в 6 млн долларов задержали первого замначальника Налоговой службы Киева Николая Ильяшенко и директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу.