Початкова сума хабаря за закриття справи проти Burisma та сім’ї Байденів становила $50 млн, – Кулик

Початкова сума хабаря за закриття справи Burisma становила 50 млн доларів США, а не 6 млн. Про це заявив Костянтин Кулик, старший групи прокурорів Генеральної прокуратури України (ГПУ) з розслідування економічних злочинів режиму Януковича 2016-2019 років, на спільній прес-конференції в інформаціонному агентстві "Інтерфакс Україна" з народним депутатом Андрієм Деркачем.

Кулик нагадав, що нещодавно представники Burisma були затримані під час передачі агенту Національного антикорупційного бюро України (НАБУ_ хабаря у розмірі 6 млн доларів для закриття справи Burisma.

"Початкова сума хабаря становила не 6 млн. Розмір хабаря становив 50 млн доларів США", – заявив екс-прокурор, демонструючи відповідні документи.

Він зазначив, що під час спроби дачі хабара за закриття справи по Burisma і Байденам був затриманий в тому числі юрист компанії Burisma Андрій Кіча.

"Цього Андрія Кічу у 2019 році представники Burisma вже делегували провести переговори з прокурорами Генеральної прокуратури України. У мене у руках рапорт прокурора з моєї групи, яка розслідувала справу Burisma. Як випливає з рапорту, Burisma та заступник генпрокурора Єнін намагалися вплинути на закриття справи", – підкреслив Кулик.

Деркач зазначив, що йдеться про Єніна, якого Порошенко оформив на посаду заступника міністра закордонних справ у "нове" Мінічтерство закордонних справ Зеленського для контролю чутливих тем для Порошенка, Байдена та їхнього американського зв’язкового Джорджа Кента.

"Єнін продовжує донині контактувати з Джорджем Кентом, доповідаючи щотижня у телефонному режимі про ситуацію", – зазначив нардеп.

У серпні 2019 року, повідомив Кулик, йому надійшла інформація про те, що Злочевський виділив 50 млн доларів для закриття кримінальних справ, пов’язаних з діяльністю компанії Burisma. Головні вимоги – закрити справи, пов’язані з діяльністю Burisma.

"Я підготував відповідний рапорт та доповів генпрокурору про необхідність документувати спробу дати хабар. Ось цей рапорт", – зазначив Кулик, демонструючи копію документа.

Ключовим питанням було, на думку експрокурора, як може бути переданий такий великий обсяг коштів.

"Можете уявити собі обсяг купюр розміром у 50 млн доларів. Зрозуміло, що у "кеші" такий хабар був неможливий. Тому ми звернулися до СБУ з проханням допомогти у створенні легендованого підприємства, на яке повинні були зайти кошти. Але тут трапилася зміна керівництва ГПУ: на зміну Луценку прийшов Рябошапка. Після цього, фіксування хабаря у 50 млн зупинилося, а Рябошапка заявив, що справи щодо Burisma не існує", – сказав Кулик.

У цій справі, заявив старший групи прокурорів Генпрокуратури з розслідування економічних злочинів режиму Януковича 2016-2019 років, є дуже дивні обставини.

"Один з епізодів офіційної підозри Злочевському у справі №1590, яка нібито за 6 мільйонів мала бути закрита, містить факти співучасті Злочевського у легалізації грошових коштів з використанням компанії Burisma, а також Rosemont Seneca Boa Девона Арчера з орбіти сім’ї Байденів. Представники Burisma виділяли 50 млн доларів за закриття не лише справи Злочевського, а й проти компанії, близької до екс-віце-президента США Джо Байдена. Коли представники Burisma були затримані на хабарі у 6 млн, компанія Rosemont Seneca Boa, а відповідно і платежі Байдену у справі вже не фігурували. Це особисто підтвердив Ситник на своїй недавній пресконференції", – резюмував Кулик.

У свою чергу, народний депутат Андрій Деркач наголосив, що Байдени у підозрі були, але зникли дорогою разом з іще 44 млн доларів, які і були основною частиною хабаря.

"Всі гарно заробили. Ще більш дивним є той факт, що про відсутність прізвища Байдена у справі, в якій той точно фігурує, заявляє керівник НАБУ Ситник, пропонуючи не втручатися у міжнародні політичні процеси. Цинізм пропозиції зашкалює. Адже саме Ситник втручався у вибори президента США у 2016 році, використовуючи фейки про так звану амбарну книзу у справі начальника штабу Трампа – Пола Манафорта та "топив за Хілларі", – резюмував Деркач.

12 червня колишній чиновник за сприяння посадовця управління Державної фіскальної служби (ДФС) у м. Києві та інших осіб намагався передати 6 млн доларів неправомірної вигоди керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву НАБУ. Як повідомляли ЗМІ, на хабарі у 6 млн доларів затримали першого заступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка та директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу.