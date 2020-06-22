В День скорби Бойко возложил цветы к мемориалу воинам-освободителям

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко возложил цветы у мемориала воинам-освободителям в с. Гатное Киевской области. 22 июня – в день, когда в Украине отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны – у мемориала в Гатном состоялось торжественное перезахоронение останков красноармейцев, погибших в боях за нашу землю во время Великой Отечественной войны.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Сегодня мы перезахоронили останки 23 защитников Киева, среди которых есть красноармеец, вдова которого жива – в ближайшее время его личные вещи будут переданы семье", – сказал Юрий Бойко.

Поиском останков погибших воинов вот уже почти 20 лет занимается отряд "Днепр-Украина", почетным президентом которого является Юрий Бойко.

"Эта страшная война прошла через каждую семью, забрала миллионы жизней. Провожая в последний путь наших бойцов, мы хотим, чтобы как можно быстрее закончилась война на востоке, а в Украину пришли мир и стабильность", – подчеркнул сопредседатель партии ОПЗЖ.

Политик отметил, что сегодня очень важно передать молодым поколениям правду о Великой Отечественной войне и не допустить переписывания истории. "Наши деды и отцы освободили родную землю от фашистов, отстроили Украину. И мы обязаны сохранить и передать историю их подвига, их героического труда, чести и товарищества сегодняшней молодежи. Это наш долг перед памятью миллионов погибших", – сказал Юрий Бойко.