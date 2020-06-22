Активисты заявили о попытках дискредитации со стороны застройщиков Зубика и Кучера и "смотрящего" Комарницкого

Представители общественных организаций, которые борются против незаконных застроек в Киеве, заявили о давлении со стороны строительной мафии, в частности - застройщиков Владимира Зубика и Сергея Кучера и "смотрящего" Дениса Комарницкого. Об этом они рассказали во время пресс-конференции в информагентстве "Интерфакс-Украина".

По словам председателя ОО "Стоп беспределу" Сергея Северина, против них запустили грязную кампанию по дискредитации, создав фейковые псевдоорганизации подражателей с идентичной символикой. С целью дискредитации их подражатели заказали сюжеты о фейковых акциях на "сливных бачках". Северин продемонстрировал видео, на котором сравниваются акции настоящей ОО и подделки. На нем четко видно, что поддельные акции продолжаются не более 10 минут, исключительно для картинки. И проходят под объектами, в отношении которых в "Стоп беспределу" и других ОО от местных жителей сигналов не поступало.

"Наши акции мы всегда проводим официально, информируя о них местные власти. Они длятся по несколько часов, мы общаемся с людьми, предоставляем слово другим людям, кому есть что добавить, передаем наши обращения к тем органам, у которых проводим мероприятие", - пояснил разницу Сергей Северин.

В свою очередь известный борьбой с незаконными застройками депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко рассказал, кто именно стоит за попытками дискредитировать активистов.

"По нашей информации, этот дискредитационный ролик заказывала компания "Интеграл Строй", которую представляет президент Владимир Зубик, в сговоре с другими представителями строительной мафии. И возглавляет эту мафию "смотрящий" Денис Комарницкий, который сегодня продвигает Николая Тищенко в мэры Киева. А также, по нашим данным, к этой схеме причастен бывший глава киевской ГАСИ Сергей Кучер", - подчеркнул Мирошниченко.

Глава "Стоп беспределу" отметил, что из-за карантина и неуклюжей реформы строительной сферы активно возобновились незаконные застройки. Он перечислил конкретные объекты: ЖК Edeldorf, которое Edelburg Development, принадлежащей упомянутому Сергею Кучеру, строящийся по ул. Старонаводницкой, 42-44, объект "Интеграл Буд" ЖК CITY HUB по ул. Кудряшова, 10, ЖК "Академ Квартал" по адресу ул. Приборный, 10 этой же компании и другие.

"На сегодняшний день кроме сил общества, кроме местных жителей и активистов никто не может остановить незаконные строительства. И когда застройщикам нечем ответить, они переходят на такие заказные материалы против нас. Потому что единственное, что им осталось - это дискредитировать общественность, чтобы у них развязались руки", - заявил Сергей Северин.

Он пообещал, что несмотря на нападки со стороны строительной мафии в лицах Зубика, Кучера и Комарницкого, активисты будут продолжать бороться с незаконными застройками.

"Наша борьба не заканчивается - она ​​только начинается. Мы добьемся, чтобы незаконные строительства были остановлены. Хотите строить - стройте соответствии с законом и разрешительными документами", - призвал глава "Стоп беспределу".

"Мы воевали, воюем и будем воевать против незаконных застроек. Каждый наш протест подкреплен документами, ответами контролирующих органов, и нам не за что оправдываться", - резюмировал Игорь Мирошниченко.