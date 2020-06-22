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22 июня 2020, понедельник, 11:09 893
Политика 2020-06-22T11:10:03+03:00
Українські Новини
Рейдерский захват КЭВРЗ: сотрудники отказались заходить на завод до возвращения законного руководства

Рейдерский захват КЭВРЗ: сотрудники отказались заходить на завод до возвращения законного руководства

Анна Рудык

Сотрудники ЧАО "Киевский электровозоремонтный завод" отказываются выходить на смену в понедельник, пока территорию завода не покинут представители частной охранной фирмы, которые пришли несколько дней назад вместе с "новым и. о. директора" Романом Желизняком. Об этом сообщил заместитель главы профсоюзной организации КЭВРЗ Василий Минчура во время собрания сотрудников перед проходной завода в понедельник утром. 

Перед входом на территорию завода собралось около 100 сотрудников предприятия. 

По словам Минчуры, сотрудники завода возмущены событиями, которые происходили вокруг предприятия в течение последних нескольких недель. 

"Мы стали свидетелями рейдерского захвата. Вначале члены правления "УЗ" Целеевский и Миняйло целенаправленно выдвигали необоснованные претензии к директору "КЭВРЗ" Василию Дутчаку, затем появилась информация о якобы отстранении его от должности на основании надуманных обвинений, затем проводились следственные действия. Но поскольку нарушений на заводе нет, компания работает и регулярно приносит прибыль своему акционеру – "Укрзализныце", претензии закончились ничем. И вот в конце прошлой недели на завод зашли неизвестные люди из частной охранной структуры, и привели с собой якобы нового директора, которого незаконно внесли в реестр. Мы считаем, что за этим стоит член набсовета КЭВРЗ Максим Миняйло", - говорит Минчура. 

Адвокат Юрий Радзиевский, который представляет интересы законного руководства "КЭВРЗ" отмечает, что набсовет завода не имел права отстранять Дутчака от должности, поскольку это не входит в его полномочия. "Кроме того, повод для отстранения надуманный. Руководителю вменяют перерасход 7 млн грн. на ремонты электропоездов, которые сама же "Укрзализныця" и заказала, подав их в цеха в разукомплектованном виде почти не подлежащими восстановлению", - сказал адвокат. Также, по его словам, с нарушениями проводилось и само заседание набсовета, а на момент ознакомления действующего директора с приказом об отстранении новый руководитель Желизняк уже был внесен в реестр, что также является грубым нарушением. 

Как пояснил Минчура, 18 июня Желизняк и его команда уже один раз не были допущены на территорию сотрудниками предприятия. "Нам известны факты шантажа, давления с его стороны на рабочих и инженеров. Угрожали, что не выплатят зарплату, не будут давать заказы на предприятие. И через два дня после того, как сотрудники их не пустили, Желизняк организовал частную охрану в количестве 50 человек и силой вошел в здание", - констатировал лидер профсоюза КЭВРЗ. 

По его словам, постановление Хозяйственного суда г. Киева о приостановлении решения об отстранении Дутчака от должности Желизняк проигнорировал. 

"Линейным отделом полиции на железнодорожном транспорте открыто уголовное производство против лиц, которые фактически захватили завод, совершили рейдерство", - добавил адвокат Радзиевский. 

Как сообщил Минчура, теперь железнодорожники требуют от руководства "УЗ" разобраться с неизвестными, которые зашли на территорию завода и отказываются возвращаться на рабочие места, пока не будет возвращен законный руководитель. 

Напомним, на сегодняшний день ЗАО "КЭВРЗ" — единственный завод в Украине, на производственных мощностях которого выполняются капитально-восстановительные ремонты и "глубокие" модернизации электропоездов (в том числе пригородного сообщения). Начиная с 2015 года предприятие работает прибыльно, по данным компании, в течение последних четырех отчетных лет уплачено почти полмиллиарда налогов и в том числе 17,7 млн грн дивидендов в бюджет. По данным ЦТС, ЗАО завершило январь-март 2020 года с чистой прибылью в размере 3,31 млн грн.

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