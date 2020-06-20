Укрупнение районов проходит без учета мнений их жителей, - Бойко

Административно-территориальная реформа от власти предполагает уменьшение количества районов втрое. Райцентром должен быть город с населением не менее 50 тыс. жителей, а расстояние от самого отдаленного села не превышать 60 км. Но происходит это "укрупнение" территорий вопреки позиции громады и без учета мнения их жителей. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, передает пресс-служба.

"Взять к примеру Киевскую область, в ней из 25 районов останется 5. Но из этих пяти районов области, два - Бучанский и Бориспольский - сделали с нарушениями тех же документов, которые выпустил сам Кабмин. Потому что в Буче живет 36 тысяч человек, а рядом Ирпень, где 110 тыс. Но центром сделали Бучу. Рядом – Бориспольский район. В Борисполе – 60 тысяч, рядом Бровары – 100 тысяч населения. Но центр сделали в Борисполе. И таких ляпов – масса. В Житомирской области осталось четыре района. В Житомирском районе от бывшего райцентра до Житомира – 92 км, а дальние села – за 100 км. Люди возмущаются. Для пожилого человека доехать в собес или за какой-то справкой – это уже непреодолимое препятствие. Ведь решение их проблемы теперь находится в 92 км от них", - отметил Юрий Бойко.

По словам народного депутата, такая же непонятная для людей ситуация со школами.

"Приняли уникальный закон (Об образовании, – ред.), на который мы уже подали в Конституционный суд. По этому закону, в школах сел и маленьких городов детей можно учить только до 10 класса. А 10-й и 11-й классы они должны заканчивать в городах, где население не менее 50 тысяч человек. Это значит, что сельским детям, родители которых не могут снимать квартиры где-то в чужом городе, просто отрезали путь к высшему образованию. По этому же закону, они с потолка придумали норму, по которой директор школы не может работать больше двух сроков по шесть лет. И это только несколько примеров, когда власть проводит абсолютно чуждую и непонятную людям политику", - сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции оппозиционеров подчеркнул, что все эти изменения от власти противоречат здравому смыслу и проводятся насильственным путем.

"Они рассчитывает решить все вопросы до осени, чтобы успеть к местным выборам. Однако этот план совершенно оторван от реальной жизни, не учитывает потребности людей и игнорирует задачи развития громад. Эта схема родилась и существует только в головах чиновников. Проводится политика, которая унижает государство и оскорбляет людей. Конечно, мы вмешаемся в эту ситуацию, будем бороться и защищать права людей", - резюмировал Юрий Бойко.