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19 июня 2020, пятница, 19:43 1264
Транспорт 2020-06-19T19:55:36+03:00
Українські Новини
Пиарщица авиакомпании SkyUp предложила желающим обслуживаться на русском языке уезжать в Россию

Пиарщица авиакомпании SkyUp предложила желающим обслуживаться на русском языке уезжать в Россию

Петр Стуженко
Русский язык, SkyUp Airlines, McDonald's Ukraine, Ольга Ткаченко
Авиакомпания SkyUp Airlines. Фото: skyup.aero
Авиакомпания SkyUp Airlines. Фото: skyup.aero

Руководитель отдела по связям с общественностью в украинской авиакомпании SkyUp Airlines Ольга Ткаченко поддержала McDonald's в недавнем языковом скандале. По ее мнению, если человек хочет, чтобы к нему обращались не на государственном языке, ему необходимо уехать из Украины.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua, ссылаясь на комментарий Ткаченко изданию Marketing Media Review.

"Если у гражданина Украины, говорящего в быту на любом языке, проблема с тем, что к нему в Украине обращаются по-украински, значит он выбрал не ту страну для гражданства. И, значит, надо менять страну гражданства. Без вариантов", - заявила сотрудница SkyUp.

Также Ткаченко поддержала политику компании McDonald's по языковой дискриминации украинцев. "McDonald’s - respect! Говорю это как русскоязычная гражданка Украины", - добавила руководитель PR-отдела SkyUp.

Напомним, недавно украинских пользователей социальных сетей возмутило, что в электронном меню популярной сети ресторанов быстрого питания McDonald's доступны только 2 языка: украинский и английский. Многие посчитали это дискриминацией русскоязычного населения Украины и даже призвали к бойкоту ресторанов.

Ранее СМИ сообщили, что посольство Украины в Соединенных Штатах Америки также поддержало компанию McDonald's в языковом скандале. Дипломаты заявили в соцсети, что названия блюд на украинском языке звучат вкуснее и призвали изучать украинский вместе с этой сетью заведений общепита.

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