Работодатели и профсоюзы призвали правительство не принимать несбалансированное решение об отказе в поддержке химпрома

Работодатели и профсоюзы призвали правительство не принимать несбалансированное решение об отказе в поддержке

Совместный представительский орган (СПО) стороны работодателей на национальном уровне и совместный представительский орган репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием отложить на месяц решение о снятии ограничительных мер на импорт в Украину минеральных удобрений. А также провести широкое обсуждение этого решения с представителями работодателей, профсоюзов и национальных химических предприятий для принятия сбалансированного решения.

Об этом говорится в совместном письме работодателей и профсоюзов к премьер-министру Украины, сообщает официальный веб-сайт Федерации работодателей Украины.

Как указано в письме, в производстве Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства находятся 2 специальные расследования относительно импорта удобрений в Украине.

По данным авторов документа, по результатам указанных расследований Минэкономики подтвердило наличие фактов и обстоятельств, которые являются правовой основой для введения специальных защитных мер.

При этом указывается, что финансовое состояние отечественных химических предприятий демонстрирует наличие экономической целесообразности и необходимости внедрения специальных ограничительных мер, предусмотренных законодательством Украины и нормами Всемирной торговой организации (ВТО).

В то же время, в последнее время на различных площадках от представителей государственных органов звучат мнения о нецелесообразности введения квот на импорт минеральных удобрений, которые могут повлиять на решение членов Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ).

К СПО работодателей и СПО объединений профсоюзов поступают обращения трудовых коллективов предприятий химической отрасли, глубоко обеспокоенных перспективой сокращения рабочих мест на предприятиях вследствие отказа Минэкономики и МКМТ удовлетворить справедливые требования украинских производителей минеральных удобрений по внедрению специальных мер в отношении импорта минудобрений в Украину.

"С целью недопущения принятия МКМТ непродуманных решений, которые могут иметь негативные последствия для стабильной работы отечественных химпредприятий и недопущения социально-экономической напряженности в трудовых коллективах, считаем целесообразным отложить принятие любого решения во время ее заседания 22.06.2020", - сказано в обращении.

"Учитывая указанное, в соответствии с положениями Генерального соглашения по привлечению сторон Соглашения к диалогу при ухудшении условий труда или сокращении рабочих мест, а также с учетом договоренностей о необходимости обсуждения проблемных вопросов химпромышленности, достигнутых во время совместной встречи 17.06.2020, авторы документа обращаются к премьер-министру, до принятия решения МКМТ провести переговоры со всеми заинтересованными сторонами по ограничительным мерам в отношении импорта минудобрений в Украину", - говорится в письме.

Авторы письма также напомнили, что на отечественных химпредприятиях: "Днепроазот", "Ровноазот", Северодонецкое объединение "Азот", Одесский припортовый завод, Днепровский завод минеральных удобрений, "Сумыхимпром", "Азот" (г. Черкассы), "Гросдорф", "Агровит групп" и других, непосредственно занято более 20 тыс. человек. Преимущественно эти предприятия являются градообразующими. Учитывая нынешний экономический кризис, для многих семей заработная плата одного из членов семьи является единственным источником дохода.