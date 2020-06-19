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19 июня 2020, пятница, 21:01 86
Верховная Рада и партии 2020-06-19T21:45:02+03:00
Українські Новини
Бойко потребовал отчета куда потратили деньги из Фонда борьбы с коронавирусом

Бойко потребовал отчета куда потратили деньги из Фонда борьбы с коронавирусом

Петр Стуженко
Юрий Бойко, ОПЗЖ, Фонд борьбы с коронавирусом
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала отчета действующей власти о расходовании средств из Фонда борьбы с коронавирусом.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Из 64 млрд гривен Фонда борьбы с коронавирусом, по нашим оценкам, дали всего 3 млрд и еще 3 млрд планируется. То есть максимум 6 млрд дойдет до медицины – это только 10% Фонда. А все остальные средства они "разбазарили". Поэтому мы требуем отчета властей о том, куда делись деньги", – сказал сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

Он акцентировал, что оппозиционеры требуют увеличения финансирования медицины. "Наш анализ показывает, что финансирование здравоохранения остается недостаточным. Оппозиции удалось добиться, чтобы с 1 июля были профинансированы больницы вторичного звена и не произошло их закрытия. Но так называемая реформа Супрун не остановлена, вместо поддержки врачей готовится их сокращение. Это притом, что в трудное время эпидемии они рисковали и рискуют сейчас, спасая жизни людей. Обещанных властью денег медики так и не увидели. Это недопустимые вещи", – отметил политик.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ акцентировал на требовании финансирования медицины в рамках тех 64 млрд гривен, которые были запланированы. "Мы будем этого добиваться. Врачи должны видеть, что мы не только добрыми словами, но и делами поддерживаем их в это сложное время", – подчеркнул Бойко.

Политик также акцентировал, что правительство в целом не справляется с возложенными на него задачами и должно быть отправлено в отставку.

"Мы собираем подписи за отставку правительства, потому что оно не настроено на поддержку людей, а занимается только выплатами по внешним заимствованиям. Это абсолютно тупиковый путь. Он показал свою недееспособность. Через 100 дней работы внести программу, когда уже нужно подводить первые итоги – это уже слишком даже для монобольшинства, которое тоже не поддержало программу Кабмина Шмыгаля. Это правительство не сможет справиться ни с экономическими проблемами, ни с эпидемией. Все это вместе создает обстановку хаоса в государстве. А это прямая политическая ответственность и президента, и Кабмина. Поэтому не только правительство должно уйти в отставку, но и должны состояться перевыборы парламента", – резюмировал Юрий Бойко.

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