ОПЗ присоединился к требованиям о защите украинских производителей минеральных удобрений

Одесский припортовый завод присоединился к требованиям других азотных предприятий о защите украинских производителей минеральных удобрений.

Об этом говорится в письме ОПЗ к председателю Одесской областной государственной администрации Максиму Куцому.

ОПЗ подчеркивает, что главный фактор, дестабилизирующий работу отрасли – это увеличения импорта удобрений.

Завод подчеркивает, что химпром был готов к компромиссу с представителями аграрных ассоциаций, относительно выработки защитных мер итогам проведенного Минэкономики антидемпингового расследования.

"На консультациях в Минэкономразвития. которые прошли в конце мая, нам, как представителям химпрома, было предложено совместно с чиновниками и конечными потребителями нашей продукции выработать общие подходы и решения. Другими словами - найти компромисс. Мы не отказались от такого подхода, и приняли активное участие во всех консультациях, понимая, что идею диалога и компромисса в этом вопросе также разделяет и Президент Украины", - говорится в письме.

Но по информации ОПЗ их оппоненты не настроены на диалог.

"Констатируем, что на сегодняшний день вопрос торговых ограничений, квот и защитных рыночных мер перешел в политическую плоскость, где одна из сторон явно не нацелена искать компромисс. Лоббисты импорта заблокировали введение квот, а также убедили руководство страны, это решение повредит интересам отечественного АГЖ (что является ложью иманипуляцией)", - отмечается в документе.

ОПЗ расценивает отказ от введения разумных ограничений на импорт минудобрений как отказ от поддержки всей химической промышленности Украины.

Предприятие подчеркивает, что только на ОПЗ работает более 2900 человек и десятки тысяч заняты на других производителях минудобрений и вопрос ограничений – ключевой для сохранения рабочих мест и успешной работы предприятий.

"Если нынешний полный отказ от введения ограничительных мер - это и есть компромисс между участниками рынка, к которому нас призывали, то мы не согласны с таким "компромиссом". Решение об открытом настежь рынок для иностранных производителей уже осенью этого года отразится на показателях работы нашего предприятия. мы будем вынуждены объявить о сокращении объемов производства, а также увольнениии значительного количества работников", - подчеркивает ОПЗ.

Завод считает, что отсутствие квот – это предоставление префернций на украинском рынке иностранным производителям.

"Мы не просим дотаций. Мы не просим преференций. мы просим адекватные меры для защиты интересов отечественных производителей, которые есть в руках правительства. Просим вас донести до первых лиц государства позицию нашего предприятия. Наш трудовой коллектив видит в вас союзника, и просит вашего содействия", - резюмируется в письме.

Также письмо с аналогичными требованиями ОПЗ направил мэру города Южный, где и расположен завод Владимиру Новацкому.

Как сообщалось, 17 июня директора химических предприятий вчера заявили о политическом давлении на Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ) со стороны импортеров российских удобрений и о высокой вероятности отказа от квот.

Они требуют принять меры для защиты украинского химпрома.

21 августа 2019 ММКТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений, в частности нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси, независимо от страны происхождения и экспорта; удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта. Инициаторами дела выступили компании "Днепроазот", "Ривнеазот", черкасский "Азот" и "Северодонецкий Азот".

По заявлению пресс-службы Group DF химические предприятия просили МКМТ ввести размер квот, который обеспечивал как минимум 80% загрузку химических предприятий.

В марте –апреле 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявляло, что намерено инициировать введение квот на импорт азотных минеральных удобрений, но при этом сбалансировать интересы химической отрасли и АПК.

23 мая 2020 года МКМТ фактически завершила специальное расследование по импорту в Украину азотных минеральных удобрений, однако его результаты не были обнародованы.

После поста заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Качки где он говорит о целесообразности квот, Всеукраниская аграрная Ассоциация организовала митинги под Кабинетом Министров.

25 мая ММКТ опубликовала в Укрядовом куръере официальное объявление об отсрочке срока проведения расследования на 30 дней.

17 июня 6 директоров круанейших химических заводов Украины заявили о том, что если квоты на азотные удобрения не будут введены, на предприятиях будут уволено около 40% персонала.

По данным Союза химиков Украины в химической индустрии задействованы около 100 тис персонала.

В мае 2019 года Кабинет Министров внес изменения в перечень запрещенных к ввозу товаров из России, включив в него азотные и калийные удобрения. Данное решение вступило в силу с 1 июля.