Копия всегда хуже оригинала, – эксперт о сходстве "Пропозиции" с партией "Наш край"

Политическая партия "Пропозиция" копирует партию мэров и профессионалов "Наш край", а копия всегда хуже оригинала.

Об этом написал эксперт Андрей Золотарев на своей странице в социальной сети Facebook.

Политолог прокомментировал презентацию "новой" партии – "Пропозиция".

"Пропозиция" копирует партию мэров и профессионалов "Наш край". Первое, что бросилось в глаза, это поразительное сходство логотипа партии на "Наш край": те же цвета, практически такое же написание. Да и в заявленной нише давно работает "Наш край". А копия всегда хуже оригинала", – написал Золотарев.

Эксперт отметил, что новая партия еще до старта растеряла участников: из заявленных мэров остался только Филатов, Сенкевич, Каспрук и Сухомлин.