подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 июня 2020, пятница, 15:12 552
Верховная Рада и партии 2020-06-19T15:30:01+03:00
Українські Новини
Копия всегда хуже оригинала, – эксперт о сходстве "Пропозиции" с партией "Наш край"

Копия всегда хуже оригинала, – эксперт о сходстве "Пропозиции" с партией "Наш край"

Петр Стуженко
Наш край, Андрей Золотарев, Пропозиция
Андрей Золотарев. Фото: Голос Столицы
Андрей Золотарев. Фото: Голос Столицы

Политическая партия "Пропозиция" копирует партию мэров и профессионалов "Наш край", а копия всегда хуже оригинала.

Об этом написал эксперт Андрей Золотарев на своей странице в социальной сети Facebook.

Политолог прокомментировал презентацию "новой" партии – "Пропозиция".

"Пропозиция" копирует партию мэров и профессионалов "Наш край". Первое, что бросилось в глаза, это поразительное сходство логотипа партии на "Наш край": те же цвета, практически такое же написание. Да и в заявленной нише давно работает "Наш край". А копия всегда хуже оригинала", – написал Золотарев.

Эксперт отметил, что новая партия еще до старта растеряла участников: из заявленных мэров остался только Филатов, Сенкевич, Каспрук и Сухомлин.

Больше новостей о: Наш край Андрей Золотарев Пропозиция

Вакарчук вышел из фракции "Голос"
В Киеве за сутки резко увеличилось количество новых инфицированных коронавирусом
Новости
Суркис пояснил, почему появился "Павелко-гейт" 16:04
ОПЗ присоединился к требованиям о защите украинских производителей минеральных удобрений 16:03
Депутат-отказник Вакарчук последний раз был в Раде 20 мая 16:02
Геннадий Труханов
Новая эстакада — один из самых масштабных проектов в Одессе за последние полвека, — мэр Одессы Труханов 15:51
Полиция. Фото: Украинская правда
В Киеве местные жители подрались с полицией, протестуя против строительства моста на Троещину 15:46
больше новостей
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Украинский McDonald's согласился разговаривать с клиентами на русском 19:00
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
На рынках резко упали цены на розовые помидоры: их слишком много 09:21
Черешня и абрикосы не подешевеют: сколько стоят ягоды и фрукты в Украине 08:26
больше новостей
После протестов в метро Киева произошла драка участников акций 18:30
В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского 00:00 Документ
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Должникам по коммуналке депутаты хотят запретить выезд за границу 12:01
МВД получило 2,7 миллиарда на доплаты "противодействовавшим" коронавирусу сотрудникам 23:49
больше новостей
Рада назначила замминистра энергетики Абрамовского министром защиты окружающей среды
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok