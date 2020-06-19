Копия всегда хуже оригинала, – эксперт о сходстве "Пропозиции" с партией "Наш край"

Политическая партия "Пропозиция" копирует партию мэров и профессионалов "Наш край", а копия всегда хуже оригинала. Об этом написал эксперт Андрей Золотарев на своей странице в социальной сети Facebook. Политолог прокомментировал презентацию "новой" партии – "Пропозиция". "Пропозиция" копирует партию мэров и профессионалов "Наш край". Первое, что бросилось в глаза, это поразительное сходство логотипа партии на "Наш край": те же цвета, практически такое же написание. Да и в заявленной нише давно работает "Наш край". А копия всегда хуже оригинала", – написал Золотарев. Эксперт отметил, что новая партия еще до старта растеряла участников: из заявленных мэров остался только Филатов, Сенкевич, Каспрук и Сухомлин.