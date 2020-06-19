Политика правительства по импортозамещению может не сработать, - Продан

Эксперт по налоговой и таможенной политике, бывший глава ГФС Мирослав Продан проанализировал Государственную программу стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных COVID-19, которую недавно презентовалоукраинское правительство. Целью программы является внедрение комплексной системы мер по стабилизации и устойчивому развитию экономики Украины и росту занятости населения.

"Важным аспектом для понимания перспектив развития украинской экономики является понимание того, что мировой экономический кризис ожидалсямеждународными и экспертными учреждениями уже давно. Однако, коронокризис ускорил процессы экономической рецессии, а в отдельных сферах заставила остановить как региональную, так и мировую экономическую активность. Вместе с тем, не стоит переоценивать влияние коронокризиса на украинские внутриэкономические процессы", - отмечает Мирослав Продан и подчеркивает, что Украина начала терять темпы экономического развития еще до того, как в Китае появился первый зараженный короновирусом.

Правительство признает, что потери от экономической рецессии, вызванной короновирусной болезнью, для Украины будут более значительными чем ожидалось, в частности, от 4 до 8% ВВП. В программе правительства определены два основных направления развития украинской экономики: отказ от импорта и новая программа поддержки бизнеса.

"В мировой практике можно наблюдать большое количество примеров опыта стран, которые применяли политику импортозамещения с целью развития отечественных предприятий и укрепления экономики государства. Однако, для политики импортозамещения должны присутствовать определенные условия, которые бы обеспечили ее успешную реализацию. В частности, это предоставление льготных кредитов, упрощение системы налогообложения, субсидирования и расширение научных исследований и т.д.", - говорит эксперт.

Продан отмечает, что среди отраслей национального хозяйства есть такие, где возможно частичное замещение импорта за счет системной политики, отстаивания национальных интересов и масштабных государственных и частных инвестиций, однако есть и такие, в которых сложно реализовывать стратегию импортозамещения.

"Реализация в Украине классической модели импортозамещения, которая основывается только на собственных ресурсах и технологиях, в ближайшей перспективе не представляется возможным из-за потери конкурентных позиций многими видами экономической деятельности. Кроме того, правительство, провозглашая отказ от импорта, не создало для украинских товаропроизводителей механизма доступа к новейшим технологиям и финансовым ресурсам, ни за счет использования ресурсов ВТО, ни ВОИС по обеспечению доступа к новейшим технологиям", - говорит Мирослав Продан.

Напомним, что в отдельных сферах экономики государственная политика является противоречивой. В частности, в 2019 и 2020 годах Верховной Радой Украины была приняла ряд нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение доступности лекарственных средств и фармацевтических препаратов, в частности, был легализован параллельный импорт лекарственных средств. Многими эта инициатива рассматривалась как некий прорыв, хотя легализация параллельного импорта приводит к уничтожению собственного производства лекарств и применяется преимущественно развивающимися странами, а сегодня по решению правительства разрабатывается государственная программа импортозамещения лекарственных средств.