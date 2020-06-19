Мэр Черкасс Бондаренко просит Зеленского и Шмыгаля поддержать украинских производителей минудобрений

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко просит Президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля поддержать украинских производителей минеральных удобрений.

Об этом говорится в его письме к Зеленскому и Шмыгалю, которое Анатолий Бондаренко разместил на своей страничке в Facebook.

Бондаренко подчеркнул, что производитель минеральных удобрений ОАО "Азот" - одно и главных предприятий города, который дает работу тысячам жителей города, наполняет местный бюджет и имеет важную роль для работы городской инфраструктуры.

Мэр подчеркивают, что вопрос введения квот на импорт минеральных удобрений становится вопросом выживания для химической промышленности, в том числе и для Черкасского "Азота", который только начал выходить из кризиса, который был следствием политики предыдущей власти.

"Неужели и нынешний Президент и правительство не защитят отечественного производителя? Вы же об этом постоянно говорите на каждом шагу. Или нынешнего кризиса недостаточно, чтобы начать действовать решительно и жестко, как делают сегодня большинство стран мира? Уверяю Вас, что я буду защищать интересы работников "Азота" до последней капли. Прошу принять адекватные меры и защитить отечественных производителей минеральных удобрений", - говорится в письме.

Как сообщали Українські Новини, директора химических предприятий вчера заявили о политическом давлении на Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ) со стороны импортеров российских удобрений и о высокой вероятности отказа от квот.

21 августа 2019 ММКТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений, в частности нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси, независимо от страны происхождения и экспорта; удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта. Инициаторами дела выступили компании "Днепроазот", "Ривнеазот", черкасский "Азот" и "Северодонецкий Азот".

По заявлению пресс-службы Group DF химические предприятия просили МКМТ ввести размер квот, который обеспечивал как минимум 80% загрузку химических предприятий.

В марте –апреле 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявляло, что намерено инициировать введение квот на импорт азотных минеральных удобрений, но при этом сбалансировать интересы химической отрасли и АПК.

23 мая 2020 года МКМТ фактически завершила специальное расследование по импорту в Украину азотных минеральных удобрений, однако его результаты не были обнародованы.

После поста заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Качки где он говорит о целесообразности квот, Всеукраниская аграрная Ассоциация организовала митинги под Кабинетом Министров.

25 мая ММКТ опубликовала в Укрядовом куръере официальное объявление об отсрочке срока проведения расследования на 30 дней.

17 июня 6 директоров круанейших химических заводов Украины заявили о том, что если квоты на азотные удобрения не будут введены, на предприятиях будут уволено около 40% персонала.

По данным Союза химиков Украины в химической индустрии задействованы около 100 тис персонала.

В мае 2019 года Кабинет Министров внес изменения в перечень запрещенных к ввозу товаров из России, включив в него азотные и калийные удобрения. Данное решение вступило в силу с 1 июля.