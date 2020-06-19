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19 июня 2020, пятница, 09:01 844
Верховная Рада и партии 2020-06-19T09:15:01+03:00
Українські Новини
Аграрная партия сможет ожидаемо победить во многих советах на местных выборах, - Черненко

Аграрная партия сможет ожидаемо победить во многих советах на местных выборах, - Черненко

Татьяна Зотова
Выборы, Партия, Село, Поплавский, Аграрии
Аграрная партия Украины. Фото: agroparty.org.ua
Аграрная партия Украины. Фото: agroparty.org.ua

На предстоящих местных выборах Аграрная партия Украины имеет все шансы получить высокий процент мест в местных советах сельских и небольших городских объединенных территориальных общин, а также районных советах по всей Украине, представляя интересы мелких и средних фермеров, а также владельцев небольших агропредприятий и перерабатывающих предприятий. Такое мнение высказал руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа "Перспектива" Евгений Черненко, информирует портал unian.net.

Сегодня аграрный сектор дает почти половину экспорта и значительную валютную выручку стране. За прошлый год экспорт сельскохозяйственной продукции составил более $22 млрд долларов или почти 40% от общего экспорта из страны. Читайте также Михаил Поплавский стал председателем Аграрной партии Украины.

"Очевидно, что значительная прослойка фермеров и владельцев небольших агрокомпаний, которые обеспечивают ВВП и благосостояние страны, формируют львиную долю доходов местных бюджетов, а сегодня еще и обеспечивают за свой счет и силами много социальных функций в селах и небольших городках должны иметь свое представительство во власти", - подчеркнул эксперт.

На сегодня нет другой политической силы, кроме Аграрной партии Украины, которая бы могла представлять интересы фермеров и владельцев небольших агропредприятий и перерабатывающих предприятий. Поэтому эта политическая сила имеет вполне хорошие шансы на успех на местных выборах осенью этого года, уверен Евгений Черненко.

Напомним, 12 июня 2020 года на очередном XXVI съезде партии Аграрная партия Украины избрала председателем партии Михаила Поплавского и заявила о своем участии в местных выборах осенью этого года. Михаил Поплавский заявил, что для него большая честь и ответственность возглавить Аграрную партию Украины и что она должна стать партией №1 в Украине. По его словам, для этого нужна слаженная работа центрального аппарата партии, профессионализм и преданность делу региональных лидеров.

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