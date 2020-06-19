Погибла актриса, сыгравшая Джамилю в "Белом солнце пустыни"

Звезда фильма "Белое солнце пустыни" Галина Дашевская попала под поезд в Подмосковье. Трагедия произошла на станции "Жаворонки" Белорусского направления Московской железной дороги. Об этом в социальной сети Facebook сообщил ее знакомый и почитатель таланта, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко.

Как информируют российские СМИ, машинист, заметив на путях женщину, применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не смог. 79-летняя артистка скончалась от полученных травм.

В Театре имени Моссовета, где прошла вся творческая жизнь актрисы, коллеги вспомнили ее добрым словом.

Галина Дашевская Фото: kino-teatr.ru

"Очень обаятельная женщина, красавица даже в возрасте, с незабываемым голосом. У нее замечательная семья. Муж, у которого проблемы с сердцем, дети… Дня них это жуткая трагедия. Несчастный случай оборвал жизнь прекрасного человека", - приводят воспоминания актеров театра репортеры.

Галина Дашевская родилась 8 мая 1941 года. После окончания студии при театре им. Моссовета начала работать здесь же.

Актриса снялась в фильмах "Дальше - тишина", "Июльский дождь", "Падение", "Красная стрела", "Жалоба", "Отпуск, который не состоялся", "День приезда - день отъезда" и "Операция на сердце".

Больше всего широкому кругу зрителей Дашевская известна по фильму "Белое солнце пустыни", где она сыграла одну из жен Абдулы - Джамилю.

Галина Дашевская. Фото: radiokp.ru

Мужем Галины Самуиловны Дашевской был Николай Алексеевич Маношин (род. 6 марта 1938), советский футболист, полузащитник. Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер РСФСР (1976). Чемпион и обладатель Кубка СССР (1960). За сборную СССР сыграл 8 матчей.

Галина Дашевская и Николай Маношин. Фото: stuki-druki.com