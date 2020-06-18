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18 июня 2020, четверг, 19:28 542
Бизнес 2020-06-18T20:00:02+03:00
Українські Новини
Пул надежных клиентов дал возможность возобновить работу Вольногорского ГМК, – топ-менеджер ОГХК

Пул надежных клиентов дал возможность возобновить работу Вольногорского ГМК, – топ-менеджер ОГХК

Кира Молчанова
Металлургия, Контракты, ОГХК, Вольногорский ГМК
Металлургия. Фото: pixabay
Металлургия. Фото: pixabay

Формирование пула надежных клиентов, с которыми начинает работать ОГХК, дает возможность возобновить производство на Вольногорском горно-металлургическом комбинате, входящем в структуру ОГХК, раньше запланированного срока.

Об этом заявил заместитель врио главы правления ОГХК Артур Сомов.

"Сейчас мы уже имеем достаточный пул надежных клиентов, с которыми начинаем сотрудничать. Соответственно, это дает нам возможность восстановить производство даже раньше запланированных сроков", - сообщил Сомов.

Сообщается, что заключение новых контрактов ОГХК происходит напрямую с контрагентами без использования посредников и с обязательной полной предоплатой без возможности отсрочки платежей. Работа будет вестись исключительно с проверенными подрядчиками, не имевшими прямого или опосредованного отношения к любым коррупционным схемам. При этом ни один контрагент не будет иметь привилегированного статуса или права эксклюзивности.

В ОГХК напомнили, что врио председателя правления Питер Дэвис 29 мая для обеспечения интересов государства и ликвидации коррупционных схем подписал распоряжение, запрещающее все операции по отгрузке сырья в ОГХК, поскольку отгрузки продукции комбинатов происходили в соответствии с контрактами, заключенными экс-менеджментом, по ценам ниже рыночных, к тому же существовала угроза невыплаты по выполненным поставкам.

АО "Объединенная горно-химическая компания" - государственное предприятие под управлением Фонда государственного имущества Украины, являющееся одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. Чистая прибыль компании в 2018 году составила 114,9 млн грн, а общая стоимость активов - 3,4 млрд грн.

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