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18 июня 2020, четверг, 17:07 90
Верховная Рада и партии 2020-06-18T18:00:02+03:00
Українські Новини
"Платформа Бойко" обвинила Зеленского в сознательном срыве мирных переговоров по Донбассу

"Платформа Бойко" обвинила Зеленского в сознательном срыве мирных переговоров по Донбассу

Павел Твердохлиб
Донбасс, Мирные переговоры, Президент Украины, нормандская четверка, Владимир Зеленский, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: platform.org.ua
Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: platform.org.ua

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) обвинила Президента Украины Владимира Зеленского в сознательном срыве мирных переговоров по урегулированию вооруженного конфликта На Донбассе.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Власть срывает переговоры в Нормандском формате. Очередной чиновник из Офиса Президента заявил, что новая встреча глав государств и правительств Нормандской четверки по урегулированию конфликта на Донбассе не имеет смысла. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква признался, что достигнутые соглашения на встрече в Париже не выполнены. В мирном процессе отсутствуют результаты", - сказано в заявлении партии.  

ОПЗЖ считает, что подобные реплики из Офиса Президента уничтожают все достижения в мирном процессе, ослабляют переговорные позиции Украины и разрушают доверие к нашей стране. Украинские переговорщики и чиновники высокого ранга уже не первый раз выступают с провокационными заявлениями. Для страны это оборачивается обострением конфликта, новыми жертвами и разрушениями.    

Оппозиционеры считают, что раз данные чиновники сохраняют свои должности, то срыв мирного урегулирования является осознанной политикой Зеленского и его окружения. Поэтому блокируется разведение сил на линии соприкосновения. Нет прямого диалога с Донецком и Луганском. Заморожена работа над имплементацией в законодательство Украины формулы Штайнмайера. 

"Мы требуем от Президента Украины Владимира Зеленского сменить команду переговорщиков. Выполнить все политические условия для подготовки новой встречи в Нормандском формате. Начать прямые переговоры с Луганском и Донецком и приступить к выполнению политической части Минских соглашений. Власть обязана вести Украину к миру и единству, а не подталкивать к новому витку конфронтации!" - резюмировали в ОПЗЖ.

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