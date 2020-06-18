"Платформа Бойко" обвинила Зеленского в сознательном срыве мирных переговоров по Донбассу

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) обвинила Президента Украины Владимира Зеленского в сознательном срыве мирных переговоров по урегулированию вооруженного конфликта На Донбассе.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Власть срывает переговоры в Нормандском формате. Очередной чиновник из Офиса Президента заявил, что новая встреча глав государств и правительств Нормандской четверки по урегулированию конфликта на Донбассе не имеет смысла. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква признался, что достигнутые соглашения на встрече в Париже не выполнены. В мирном процессе отсутствуют результаты", - сказано в заявлении партии.

ОПЗЖ считает, что подобные реплики из Офиса Президента уничтожают все достижения в мирном процессе, ослабляют переговорные позиции Украины и разрушают доверие к нашей стране. Украинские переговорщики и чиновники высокого ранга уже не первый раз выступают с провокационными заявлениями. Для страны это оборачивается обострением конфликта, новыми жертвами и разрушениями.

Оппозиционеры считают, что раз данные чиновники сохраняют свои должности, то срыв мирного урегулирования является осознанной политикой Зеленского и его окружения. Поэтому блокируется разведение сил на линии соприкосновения. Нет прямого диалога с Донецком и Луганском. Заморожена работа над имплементацией в законодательство Украины формулы Штайнмайера.

"Мы требуем от Президента Украины Владимира Зеленского сменить команду переговорщиков. Выполнить все политические условия для подготовки новой встречи в Нормандском формате. Начать прямые переговоры с Луганском и Донецком и приступить к выполнению политической части Минских соглашений. Власть обязана вести Украину к миру и единству, а не подталкивать к новому витку конфронтации!" - резюмировали в ОПЗЖ.