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18 июня 2020, четверг, 16:18 1059
Верховная Рада и партии 2020-06-18T16:30:02+03:00
Українські Новини
Депутаты "Слуги народа" посетили онлайн-лекцию Института когнитивного моделирования

Депутаты "Слуги народа" посетили онлайн-лекцию Института когнитивного моделирования

Павел Твердохлиб
Слуга народа, Спартак Суббота, Институт когнитивного моделирования, Онлайн-лекция
Спартак Суббота. Фото: facebook.com/cognitivecomua
Спартак Суббота. Фото: facebook.com/cognitivecomua

Вчера, 16 июня, депутаты от политической партии "Слуга народа" посетили онлайн-лекцию "Игры, в которые играют люди: манипуляции и экологичность", которую прочитал научный руководитель Института когнитивного моделирования Спартак Суббота.

Об этом говорится на официальной странице Института в социальной сети Facebook.

Лекция была рассчитана на людей, занимающих руководящие должности или же публично выступающих.

"На протяжении лекции Спартак Суббота рассказал об определении провокаций, видах эмоциональной манипуляции, а также инструментах интеллектуальной манипуляции", - отметили в Институте.

Как добавили в Института когнитивного моделирования, после лекции все участники ознакомились и овладели принципами психологической грамотности и безопасности личности, навыками самоанализа и самоконтроля, а также азами социального взаимодействия.

Справка

Институт когнитивного моделирования - это современный научно-исследовательский центр, работающий в 5 направлениях социальных коммуникаций, а именно: социальные технологии, аналитика и социологические исследования, цифровые технологии, международная деятельность, социальная и корпоративная психология.

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