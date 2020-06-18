Депутаты "Слуги народа" посетили онлайн-лекцию Института когнитивного моделирования

Вчера, 16 июня, депутаты от политической партии "Слуга народа" посетили онлайн-лекцию "Игры, в которые играют люди: манипуляции и экологичность", которую прочитал научный руководитель Института когнитивного моделирования Спартак Суббота.

Об этом говорится на официальной странице Института в социальной сети Facebook.

Лекция была рассчитана на людей, занимающих руководящие должности или же публично выступающих.

"На протяжении лекции Спартак Суббота рассказал об определении провокаций, видах эмоциональной манипуляции, а также инструментах интеллектуальной манипуляции", - отметили в Институте.

Как добавили в Института когнитивного моделирования, после лекции все участники ознакомились и овладели принципами психологической грамотности и безопасности личности, навыками самоанализа и самоконтроля, а также азами социального взаимодействия.

Справка

Институт когнитивного моделирования - это современный научно-исследовательский центр, работающий в 5 направлениях социальных коммуникаций, а именно: социальные технологии, аналитика и социологические исследования, цифровые технологии, международная деятельность, социальная и корпоративная психология.