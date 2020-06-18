В России разблокировали мессенджер Telegram

В Российской Федерации приняли решение разблокрировать мессенджер Telegram на всей территории РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы по надзору за сферой связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

"По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram", — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, они "положительно оценили" заявления основателя мессенджера Павла Дурова о готовности бороться с "экстремизмом и терроризмом" в Telegram.

Как сообщали Українські Новини, вопросы российских властей к Telegram возникли в 2017 году после того, как компания отказалась передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений.

После этого, Верховный суд России отклонил иск Telegram, который просил признать, в следствие чего Telegram проиграл суд ФСБ.

Кроме того, ранее App Store удалил Telegram из магазина приложений.

Тем временем, Европейская комиссия начала антимонопольное расследование против компании Apple.