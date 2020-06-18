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18 июня 2020, четверг, 16:21 1023
Мир 2020-06-18T16:22:00+03:00
Українські Новини
В России разблокировали мессенджер Telegram

В России разблокировали мессенджер Telegram

Елизавета Кесельман
Россия, Мессенджер, Telegram, разблокировка, Разблокировка Telegram
Telegram. Фото: Ex Libris
Telegram. Фото: Ex Libris

В Российской Федерации приняли решение разблокрировать мессенджер Telegram на всей территории РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы по надзору за сферой связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

"По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram", — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, они "положительно оценили" заявления основателя мессенджера Павла Дурова о готовности бороться с "экстремизмом и терроризмом" в Telegram.

Как сообщали Українські Новини, вопросы российских властей к Telegram возникли в 2017 году после того, как компания отказалась передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений. 

После этого, Верховный суд России отклонил иск Telegram, который просил признать, в следствие чего Telegram проиграл суд ФСБ. 

Кроме того, ранее App Store удалил Telegram из магазина приложений.

Тем временем, Европейская комиссия начала антимонопольное расследование против компании Apple. 

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