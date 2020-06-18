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18 июня 2020, четверг, 15:56 854
Экономика 2020-06-18T16:15:02+03:00
Українські Новини
Одесскому припортовому заводу готовят приватизацию через фиктивное банкротство, – Золотарев

Одесскому припортовому заводу готовят приватизацию через фиктивное банкротство, – Золотарев

Павел Твердохлиб
Банкротство, Приватизация, ОПЗ, Одесский припортовый завод, Андрей Золотарев, АгроГазТрейдинг
Андрей Золотарев. Фото: gs.fm
Андрей Золотарев. Фото: gs.fm

Одесский припортовый завод (ОПЗ) готовят к банкротству и к последующей "теневой" приватизации. Приватизировать "за мнимые долги" будет компания "АгроГазТрейдинг", которая сама должна ОПЗ до 100 млн гривен.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил политолог Андрей Золотарев.

Как отметил Золотарев, на 22 июня запланировано общее собрание акционеров ОПЗ. Один из главных вопросов, вынесенных на него, – решение о согласии на совершение Обществом в течение года крупных сделок на общую сумму – до 10 млрд гривен. Иными словами, правление ОПЗ получит возможность самостоятельно заключать крупные сделки.

"Схема банкротства и "теневой" приватизации в деталях пока не известна. Понятен первый пункт: заключение различных контрактов ОПЗ с АГТ (компания "АгроГазТрейдинг", у которой эксклюзивный контракт с заводом на поставку давальческого сырья) на существенные суммы, вследствие чего у предприятия образуется (по крайней мере, на бумаге) огромный долг – ограничивает только решение по 10 млрд гривен. Дальше – дело техники и фантазии: суды (самые честные в мире), Фонд госимущества (еще более честный, чем суды)…", - написал Золотарев.

По словам Золотарева, предприятие "АгроГазТрейдинг", которое сейчас имеет эксклюзивный контракт с заводом на поставку давальческого сырья, и по информации СМИ задолжало заводу 100 млн гривен, уже заявляло о желании приватизировать ОПЗ.

"Следим за руками. Менеджмент предприятия получил возможность заключать сделки на 10 млрд гривен – чуть меньше 400 млн долларов. Сам завод на сегодняшний день оценивается в 350 млн долларов. С учетом 300 млн долларов долга, его рыночная стоимость, по оценкам, 50 млн долларов. Теперь сравним: 400 и 50 млн долларов", - отметил Золотарев.

В своем сообщении Золотарев обращает внимание на то, что в данный момент рентабельность давальческой переработки, по которой работает предприятие - превышает 1 200% годовых.

"К слову, Фонд госимущества как молчал, так и молчит. Между тем предприятие просто таки уплывает из рук государства, а по дороге на нем еще и зарабатывают", - резюмировал эксперт.

Как сообщало ранее интернет-издание БизнесЦензор, по оценкам специалистов, ОПЗ ежемесячно недополучает 7 млн долларов прибыли. Это происходит из-за сомнительных схем продолжения контрактов с компанией "АгроГазТрейдинг".

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