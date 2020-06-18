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18 июня 2020, четверг, 13:45 127
Верховная Рада и партии 2020-06-18T14:45:01+03:00
Українські Новини
Бойко хочет отставки правительства и перевыборов Рады

Бойко хочет отставки правительства и перевыборов Рады

Татьяна Зотова
Парламент, Бойко, Отставка, Правительство, Шмыгаль
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

"Лучший выход для страны - это отставка этого правительства и перевыборы парламента." Об этом 18 июня Сопредседатель Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко заявил журналистам, комментируя провал голосования за обновленную Программу действий правительства Шмыгаля, информирует портал zagittya.com.ua.

"Сегодняшнее голосование свидетельствует, что отрезвление пришло даже к правящему большинству. Они наконец поняли, что непрофессиональное правительство бьет по их имиджу, по их обещаниям избирателям. Пришло понимание, что надо назначать на должности профессионалов, людей, которые знают, как работать, а не просто делать красочные презентации", - сказал парламентарий.

За 100 дней работы правительство оказалось не в состоянии подготовить эффективную программу, а лишь имитировало бурную деятельность.

"Ни одного действенного решения. Приведу только один пример - на конец мая из обещанных 300% доплаты, врачи получили деньги только за март. В то же время вместо реструктуризации более 140 млрд грн. отдают внешним кредиторам - финансовым спекулянтам. Как это назвать? Это была лакмусовая бумажка непрофессионализма и безразличия правительства к проблемам граждан", - отметил Юрий Бойко.

По словам Сопредседатели фракции оппозиционеров, при таком положении дел наиболее приемлемый для страны выход - это отставка бездарного Кабмина и перевыборы парламента.

"Когда в парламенте половина монобольшинства не знает, за что оно голосует, и появляются абсолютно лоббистские законопроекты, как, например, сегодня разрешение работать игорному бизнесу в период эпидемии, то такой парламент никому не нужен. Верховная Рада должна быть переизбрана, должна произойти перезагрузка власти", - подчеркнул Юрий Бойко.

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